你的貴人在哪？獅子愛惜同事、天蠍聽爸媽的話、「這四星座」小人在身邊
時序馬上就進入3月了，塔羅牌老師艾菲爾臉書指出，元宵節過後迎來了一段運勢轉換時期，有些星座貴人運旺起來，也有些星座需要慎防小人，請同時參考太陽丶上升。
《貴人運／對象》
▍天蠍座／爸媽是你的事業貴人
近日事業運會有明顯提升，獲得爸媽給你的支持與幫助。他們提供寶貴的建議和資源，讓你工作順利，甚至有升遷加薪機會。
建議多聽聽爸媽的話，並且要適時表達感激，他們不但對你的事業有幫助，也能讓你獲得個人成長，請珍惜視之。
▍獅子座／同事是你的財運貴人
近日財運大躍進，因為同事會為你帶來許多財富資訊和機會，可能是與你分享投資攻略，或是為你業績或有利可圖的專案。同事間分享交流，能為你帶來賺錢商機，也拉近彼此關係。
建議多和同事交流互動，不要錯過賺錢機會，和同事互動越良好，你的財務會越成功。
▍雙魚座／上司是你的桃花貴人
近日桃花運爆棚，你工作表現負責認真，上司都看在眼裡，也會介紹優秀對象給你。這些對象可能是同事，也可能是同業，他們對你也會非常欣賞，有可能發展成美好的感情。
建議珍惜上司介紹的桃花，多多交流，有機會遇見幸福。
《防小人／方面》
▍牡羊座／生活中有小人
近日生活運勢有些低迷，周圍會出現小人。他們可能會為你帶來麻煩，甚至在背後說壞話，或是故意找碴，妨礙你的工作和生活。
建議保持警惕，遇到狀況也要保持冷靜和理智，沉著應對，小心應對別人設下的陷阱，且勿躁進，以免影響了自己的情緒和行動。
▍處女座／財運中有小人
近日財運可能會變得不太穩定，主要是因為財務方面可能會遇到小人。他們可能會欺騙你的信任，造成你的損失，有可能是向你借錢不還，或誘騙你投資，甚至盜竊財物。
建議提高警惕，保護好你的財產，不要輕易相信別人的話，只要扯到錢，每一筆財務交易都要慎重以對。
▍水瓶座／感情中有小人
近日感情運勢可能會遇到波折，一些小人出現在你的感情世界。他們試圖破壞你和另一半的關係，可能會散播謠言，或試圖勾引你或你的另一半，更會挑撥你們之間的關係。
建議要堅定你的愛情信念，保持你對另一半的信任，不要受到小人作祟影響感情。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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