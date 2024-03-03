殺破狼週運勢／2星座「桃花旺盛」獅子職場立汗馬功勞

殺破狼2024年3月4日～3月10日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，會有臨時性的兼職機會，報酬不錯，可讓你過一陣好日子。某些白羊座則是會購買昂貴的電子產品，讓生活便利許多。

感情運方面，在心靈宮位的海王星與水星呈現合相，暗戀的對象對你說出曖昧的言語，讓你心頭小劇場不斷。然而土星與太陽持續在心靈宮位影響，對方的身份不適合交往，雖然有點開心，但還是別放在心上。

本週須注意的部分

人際關係方面，金星、火星持續在人際關係宮位呈現合相，與冥王星齊聚，會需要與不太合拍的人交際應酬，但對方十分粗魯，侵略性又高，事後會感到很生氣。

健康運方面，太陽、水星、土星、海王星齊聚精神宮位，在社會上承受的壓力使你很容易為一些小事情動怒或憂鬱，必須服用助眠藥物才能好好睡覺，這段時間需注意心理健康。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星持續在志業宮位呈現合相，與冥王星齊聚，正承接一個光鮮亮麗的案件或業務，受到許多人的矚目，但相對而言也變得十分忙碌，並要配合合作方的許多條件。

感情運方面，木星與天王星齊聚命宮，會覺得桃花旺盛，有許多人對你表示好感，然而木星與天王星相位不良，你目前嚴重社恐，對於想親近你的人會有些排斥或害怕。

本週須注意的部分

人際關係方面，太陽、水星、土星、海王星齊聚人際關係宮位，不論是生活、家庭、職場，處處上演著宮鬥戲碼，一旦想採取任何防禦的措施，也會變成他人的箭靶，或是捲入糾紛，覺得做人很難。

健康運方面，木星與天王星齊聚命宮，身材嚴重走樣，內分泌失調，必須從飲食與作息調整，可逐漸恢復健康狀態。千萬不要服用任何偏方與藥物，只會加重肝臟負擔。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，金星、火星、冥王星齊聚遠行宮位，會不斷有出國遊玩或是出差的機會，食宿十分高級，甚至因為特殊身份而被升等，不過行程都比較緊湊，還沒好好感受一個地區的美好，又要趕到下一個景點。

學業運方面，金星、火星、冥王星齊聚學業宮位在學業宮位，報告、作業雖然很多，但你都能輕鬆完成。某些雙子座目前正準備一個重要的對外競賽或考試，需要專心用功，成功的機率很高。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、水星、土星、海王星齊聚志業宮位，目前正在轉換跑道的過渡時期，許多事務都在草創階段，也不知是否會成功，但在失敗中記取教訓，才能將ＳＯＰ訂定出來。

感情運方面，在心靈宮位的木星與天王星與遠行宮位的火星、金星相位不良，與喜歡的對象遠距，甚至有時差，在心靈層面很需要對方陪伴，卻連好好說句話都很困難，這份愛戀會隨著距離與時間的阻隔越來越淡。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，金星、火星、冥王星齊聚在財務宮位，會分期付款購買某個昂貴的東西，但增值性高。有投資習慣的巨蟹座，目前標的物短線可期，可選在適當的時機獲利了結。

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，認識許多業界頂尖的人士，結識許多貴人。某些巨蟹座會加入一些團體，共同努力一件事情，覺得有歸屬感。

本週須注意的部分

感情運方面，金星、火星、冥王星齊聚在慾望宮位，金星與火星受到在人際關係宮位的木星天王星影響，身體的慾望較為強烈，會想尋求一夜情解決需求。某些巨蟹座則要當心一些朋友對你有不良企圖，保持距離為佳。

學業運方面，太陽、水星、土星、海王星齊聚學業宮位，目前所學的科目流於理論研究，很難落實在產業中，對於前途感到憂心。同時論文因為沒有實質的實驗結果支撐，難以完成。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星與火星齊聚感情宮位與冥王星齊聚，與另一半親密關係愉悅，雙方處在熱戀狀態。單身的獅子座會邂逅自己喜歡的類型，並有許多肢體接觸的機會，很快就能感覺自己戀愛了。

工作運方面，木星與天王星齊聚志業宮位，在職場立下汗馬功勞，受到許多人肯定，不過木星與天王星亦受到夥伴宮位的金星與火星影響，許多人也搶著要分一杯羹，收割你的功勞。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽、水星、土星、海王星齊聚財務宮位，目前的經濟狀況不盡理想，但忍受不了誘惑，分期付款購買某種昂貴的東西。每個月生活會較為拮据。有投資習慣的獅子座，標的物一直沒有起色，難以獲利。

健康運方面，太陽、水星、土星、海王星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統病變，並留意心血管方面的問題。睡眠狀況不佳，生活壓力沈重，注意心理健康。慢性疾病病徵浮現，切勿輕忽。

處女座：

整體運勢

感情運方面，太陽、水星、土星、海王星齊聚感情宮位，即便知道這段戀情沒有未來，還是會想轟轟烈烈地愛一次，並珍惜在一起的每一刻。已經有穩定關係的處女座，雙方會很務實理性的規劃未來。

工作運方面，金星與火星齊聚感情宮位與冥王星齊聚，目前承接非常光鮮亮麗的工作，甚至有機會接觸到名人，但工作項目十分繁瑣，需要有強大的耐力與體力完成。

本週須注意的部分

健康運方面，金星與火星合相在健康宮位，與冥王星齊聚。容易著涼感冒，喉嚨發炎，並可能高燒不退。並要注意人身安全，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，切勿涉入危險的區域與行為。

學業運方面，木星與天王星齊聚學業宮位，受到工作宮位的金星與火星影響，會為了賺取生活所需或學雜費，翹課打工。某些處女座已為社會人士，想繼續進修，卻發現學業與工作難以兼顧。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星與火星合相在戀愛、娛樂宮位，與冥王星齊聚。與戀愛對象的親密關係頻繁，目前正在熱戀時期。單身的天秤座則是因為迷戀偶像，或是參加許多動漫活動，內心感到很愉悅。

工作運方面，太陽、水星、土星合相在工作宮位，與海王星齊聚，工作效率加速，許多事務都能如期完成，在職場中有亮眼的表現。不過對於目前的職業感到有些倦怠，即便被獎勵了，也感覺不到喜悅。

本週須注意的部分

金錢運方面，木星與天王星齊聚在財務宮位，受到在戀愛、子女宮位的金星、火星影響，會花很多金錢在戀愛對象上，甚至不惜為對方負債，某些天秤座的小孩或寵物的身體健康令你擔心，會花許多錢在孩子的醫療費用上。

健康運方面，太陽、水星、土星合相在健康宮位，與海王星齊聚，，當心感冒或被病毒感染，呼吸道發炎，並留意心血管方面的病變，筋骨、牙齒、皮膚會有些問題需要長時間矯治，睡眠狀況欠佳，每天精神都很差。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，金星與火星合相在家宅宮位，與冥王星齊聚。生病的家人身體好轉，使你可以比較放心了。某些天蠍座正在整修房子，換新傢俱，生活也跟著煥然一新。

金錢運方面，金星與火星合相在家宅宮位，可出租空出的房間或空間，增加被動收入。某些天蠍座的家人會在經濟上給予支援，讓你生活費用不致斷炊，但也免不了被唸一頓。

本週須注意的部分

工作運方面，在夥伴宮位的天王星與木星受到金星與火星影響，一起合作的同事與夥伴，會在最需要幫忙時擺爛，或是小動作不斷，讓你疲於奔命。某些天蠍座則是對於與人合作感到麻煩，會想在家中接案工作。

感情運方面，太陽、水星、土星合相在戀愛、子女宮位，與海王星齊聚，明知目前的戀情沒有未來，還是奮不顧身投入愛戀中。有孩子或是寵物的天蠍座，孩子的健康狀況令你擔憂。

射手座：

整體運勢

學習運方面，金星與火星合相在學習、考試宮位，與冥王星齊聚。學習新科目時很快就上手，並順利繳交許多報告、作業。需要考試或參加認證的射手座，考試運頗佳，不拿手的科目都能通過門檻，取得好成績。

家宅運方面，太陽、水星、土星合相在家宅宮位，與海王星齊聚，相位皆良好，生病家人的身體有好轉的跡象，家中麻煩的問題一一獲得解決，這段時間也可買新家電，讓生活煥然一新。

本週須注意的部分

交通運方面，金星與火星合相在交通宮位，與冥王星齊聚。新買的車當心被冒失鬼刮傷碰撞，需要花許多錢重新烤漆。外出當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高，在搭乘大眾運輸工具通勤或走路時都要注意交通安全。

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，受到溝通宮位的火星、金星影響，在職場與上司、客戶溝通不良，對方的口氣非常差，甚至以恐嚇的方式要求你做違反規定的事情，要有自己的底線。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星與火星合相在金錢宮位，與冥王星齊聚。會購買某個價錢昂貴的東西，可能需要分期付款，日後生活需要縮衣節食。某些摩羯座有餘裕的金錢花在奢侈的消費上，會想犒賞自己一番。

旅遊運方面，太陽、水星、土星合相在旅遊宮位，與海王星齊聚，會計畫一個療癒身心靈的旅行，到人煙稀少僻靜的地方放空自己。某些摩羯座則是以搭乘特殊的交通工具到各處旅遊。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與天王星齊聚在戀愛、娛樂宮位，受到在金錢宮位的金星與火星影響，在情感關係中總是替退方買單，任由對方揮霍。某些摩羯座會為了看偶像的演唱會或表演，不惜傾家蕩產也要參加活動。

工作運方面，太陽、水星、土星合相在面試、考試宮位，與海王星齊聚，面試新工作會遇到較嚴苛的面試人員，對方百般刁難，覺得專業受到污辱。參加各類考試或認證則過於緊張，容易看錯題目，成績不如預期。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與火星合相在命宮，與冥王星齊聚。和情感對象關係親密，目前正在熱戀中。單身的水瓶座，桃花旺盛，但在命宮的金星與火星相位不良，容易吸引到恐怖情人，應該長時間觀察為佳。

金錢運方面，太陽、水星、土星合相在金錢宮位，與海王星齊聚，會有一筆報酬即時匯入，解決目前生活上的燃眉之急。某些水瓶座會變賣掉自己用不上的舊物，雖然捨不得，卻也可以換到不少生活費。

本週須注意的部分

健康運方面，金星與火星合相在命宮，與冥王星齊聚。容易著涼感冒，喉嚨發炎，並可能高燒不退。依然要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，需注意人身安全，切勿涉入危險的區域與行為。

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，受到命宮的金星與火星影響，家中可能正在籌辦喜事，或是全家會一起去旅行，不過別人的意見太多，使得事情進度緩慢，並且不斷更動計畫。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，木星與天王星齊聚旅遊宮位，正在進行各種旅遊活動，到想朝聖的地方打卡或參加慶典。某些雙魚座會趁這段時間到異地當交換學生或是去打工渡假，順便遊覽當地風光。

工作運方面，木星與天王星齊聚面試宮位，面試新工作時會很快收到錄取通知，進入理想的單位工作。某些雙魚座會談成一個重要的合約，未來會增加一份固定的兼職。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與火星合相在心靈宮位，與冥王星齊聚，會遇到似曾相識的對象，雙方有很多相似之處，彷彿找到靈魂伴侶。但這只是幻覺，一旦交往後會發現對方對每個曖昧對象的話術都一樣。

健康運方面，太陽、水星、土星合相在命宮，與海王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統病變，心血管方面也因此受影響。睡眠狀況不理想，情緒經常在低落狀態，注意心理疾病。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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