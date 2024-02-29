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愛愛合不合看火星就知道！火象星座熱情丟直球、水象在意「次數」、他們意外合拍

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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▎火星在火象星座（牡羊座、獅子座、射手座 ）

火星在火象星座的人非常注重當下的感覺，他們是進攻型的人，一定要接住他們的球不要拖拖拉拉，也千萬不要拒絕他們，一但他們被拒絕太多次，心中的火就很難再次燃起了。

火星在火象星座的人除了要滿足別人之外，自己的滿足感也相當重要，他們是很看重這個環節的。在親密關係的時候，火星在火象星座的人是需要速度與節奏感的，他們也非常會察言觀色，會去在意對方的感受，是不是裝出來的他們一看就知道，所以千萬不能在他們面前演戲。

▎火星在土象星座 （金牛座、處女座、摩羯座 ）

火星在土象星座的人有自己的節奏、自己的儀式感，也非常在意環境與氣氛，重質不重量，只要有演出的機會就會力求表現。而且他們本來就是細節控，有一點點小細節不對就很難有感覺。

而火星在土象星座的這種氣氛不是說要採預約制，而是一切都很自然的發生，當燈光美、氣氛佳、也沒有經過安排，那種順其自然的感覺就會提起他們性致。也不要看火星在土象星座的人有種不食人間煙火、很被動的感覺，當房門一關上，他們的花招其實是很多的。

▎火星在水象星座 （巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

火星在水象星座的人絕對不會為了做而做，他們是需要非常大的情感連結的，也非常在意親密關係，更是常常會用親密關係的次數來判定對方的愛。如果在親密關係的時候沒有滿足他們，或是讓他們覺得是在打發他們的時候，他們會開始對你產生懷疑、胡思亂想。

火星在水象星座的人在親密關係中是很配合的，只要對方開心，自己就開心。剛剛也有提到火星在水象星座的人是非常在意親密關係裡面的感覺，所以前面的鋪陳也就相對重要，不太能有一時天雷勾動地火的感覺，有浪漫的氣氛、像偶像劇那樣，才是他們最喜歡的。

▎火星在風象星座 （雙子座、天秤座、水瓶座）

很多人會覺得火星在風象星座的人很愛做這件事情，但其實他們可以很久都不做。如果要做的話，他們是非常講求質感的，但每一次的親密關係的時候都一樣，沒有新花樣、或是讓他們覺得沒有精心安排，他們會寧可不做。

火星在風象星座的人配合度是蠻高的，只要沒有讓他們感受到危險，他們是非常願意嘗試各種有趣的親密關係。他們也會看對手的類型，如果對方熱情如火，那自己也會跟著熱情，完全看對方，但是要知道火星在風象星座的人骨子裡都是喜歡變化的，在親密關係跟他們很合的，通常都能緊緊抓住他們的心。

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