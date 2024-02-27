打招呼很重要、房間垃圾快點清！「財運不佳」5大NG習慣要避免

許多人夢想希望能發大財、一夕致富。然而想要財神爺加持，除了天運之外，自己的行動也很重要。日本網站「All About」近來分享財運不佳的人，常常出現哪五種不良的NG習慣。

1.不打招呼

無論是見面時說「你好」，還是離開時說「再見」，打招呼可說是人際關係的基礎。好好打招呼，可以促進人際間的交流，給人留下良好的印象，進而帶來財運。反之，如果因沒打招呼，而讓他人感到失禮，則會有損運勢。

2.不好好對待金錢

一個人若是認為某樣東西很重要，自然就會謹慎看待，錢財也是如此。平常如果銅板老是東一個西一個，沒有好好收納管理，就是態度隨便，不好好對待金錢的徵兆，自然不會獲得財神爺的青睞。

3.房間堆滿垃圾

在房間裡堆積不必要的垃圾，當然也會影響財運。另外，幾乎派不上用場的東西、衣物等等，其實也算是垃圾的一種。想要改善運勢，就得從好好整頓房間，清除雜物開始做起。

4.玄關的鞋子亂擺

玄關是運氣的出入口，因此想要有好的運勢，就得保持玄關的整潔。沒有馬上要穿的鞋子，就應該好好收進鞋櫃裡。至於已經沒有在穿的鞋，則可以考慮直接扔掉。如果從外頭踩了泥沙、泥土等等，也最好確實清理乾淨。

5.不肯為他人花錢

金錢是循環之物，有時候除了自己，也會有需要替他人破費的時候。比起當個守財奴，不如量力而為，不需要花太多，偶爾捐點小錢幫助弱勢團體，也能增加自己的財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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