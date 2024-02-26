快訊

理科太太涉個資法出庭 指前夫「演戲裝可憐」還盜用她3萬美元

黃國昌2年後必辭立委參選百里侯 新北是選項、北市留給「她」

國會外交主導權之爭延伸至民主基金會 韓國瑜能任董座嗎

威力彩今上看5.3億！四生肖橫財大旺 屬鼠將省下一筆大錢

聯合新聞網／ 綜合報導
威力彩連9槓，最新一期將於今（26）日晚間開獎，頭獎金額上看5.3億元。本報資料照片
威力彩連9槓，最新一期將於今（26）日晚間開獎，頭獎金額上看5.3億元。本報資料照片

威力彩連9槓，最新一期將於今（26）日晚間開獎，頭獎金額上看5.3億元。《搜狐》指出，四生肖從本日起橫財大旺、喜事臨門，分別是屬鼠、豬、馬、羊的朋友。

生肖鼠

生肖鼠的朋友樂觀、誠實，喜歡挑戰。但有時候很容易焦躁不安，行動莽撞。追求平淡難忘的愛情，重視家庭，責任心強，一如既往的付出，哪怕很累。2月26日開始，自有金融之星來拜訪，福報大增，有機會省下一大筆錢。

生肖豬

生肖豬的人夢幻又浪漫，他們善解人意，富有同情心，但有時也會顯得優柔寡斷，容易陷入情緒波動之中。2月26日開始，生肖豬的人將迎來事業和人際關係上的轉機，內在智慧和敏感將幫助屬豬的朋友抓住機會，獲得更多的認可和支持。工作上，可能會有意想不到的突破，有望得到上司或同事的賞識，為自己的職業生涯注入新的活力。而在人際關係方面，他們的溫柔與包容成為吸引力，有可能結識到一些對事業發展有幫助的人士。

生肖馬

生肖馬的人有著獨立、創新和進取的性格特點。他們善於思考，對未來充滿了無限的幻想與憧憬。他們追求自由，渴望突破常規，尋找屬於自己的獨特之路。2月26日開始，生肖馬將迎來一波財運的高潮。星象顯示，他們將有機會獲得意想不到的財務收益，可能是一筆意外的獎金、投資的回報或者意外的經濟機遇。此外，他們的創造力和洞察力將得到充分的發揮，有望在工作和生活中取得重大突破。生肖馬要善於抓住機會，勇敢邁出一步，開啟財富之門。

生肖羊

生肖羊天生敏感、心地善良，他們勇於堅持，忠誠可靠，不管是工作還是生活，都能認真負責，是一個值得肯定和依靠的生肖。2月26日開始，生肖羊身邊運勢會發生明顯的改變，事業上得到貴人朋友的鼎力相助，財務收入水漲船高。只要他們能夠抓住機會，努力拚搏，必將苦盡甘來，轉運發財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩 生肖 財富 頭獎

延伸閱讀

台積熊本廠食堂徵人「月收10萬」包吃包住？ 內行發聲：大家都搞錯了

明明沒缺蛋「早餐店卻還是賣15元」 老闆娘1句話讓他無言了

寵粉無極限！日女偶像「跨坐大腿」任男粉摟腰嗨扭 網看傻：錢真難賺

中國史上罕見不腐女屍！沉睡2千年「竟發出嘆息聲」 嚇壞在場專家

相關新聞

威力彩今上看5.3億！四生肖橫財大旺 屬鼠將省下一筆大錢

威力彩連9槓，最新一期將於今（26）日晚間開獎，頭獎金額上看5.3億元。《搜狐》指出，四生肖從本日起橫財大旺、喜事臨門，分別是屬鼠、豬、馬、羊的朋友。

遇到事情不介意三星座！水瓶不在乎、射手大而化之、巨蟹從不怪別人

有些人就是心態很有氣度或根本不在乎一些小事情，命理網站旺好運分享「哪些星座竟然沒什麼底線，凡事不介意」，快看看有誰吧。

唐綺陽星座運勢週報：水瓶職場有突發 巨蟹好機會降臨

水星、太陽、土星、海王星在雙魚，大眾關注受害者、藝術、睡眠或宗教等相關議題，壓抑已久之事易再被提起。金火水瓶與金天四分，有機會與陌生人交流，積極參與聚會打開眼界，在特別的領域受到啟發。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合是「天選之人」：讓人又驚又喜

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只需要保持耐心，就能快速累積財富，有人則是財神爺眷顧的對象，有機會中得大獎，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／金牛工作有計劃可避免 手足無措局面

2024-02-26牡羊座短評：投資缺乏激情。【整體運★★★☆☆】與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如

Isis不是恐怖組織…《尼羅河女兒》女配也撞名！她是古埃及地位最高女神

伊西絲是古埃及最廣受人們崇敬的女神，乃王座的神格化。她亦是一位法力高強的魔法師，尋回了遭沙漠之神賽特殺害肢解而四散各地的丈夫歐西里斯的屍塊，並成功使其復活。伊西絲還協助兒子荷魯斯即位，登上寶座。她被視為賢妻良母的典範、亡者以及孩童守護神，在古希臘和羅馬也受到熱烈崇拜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。