威力彩今上看5.3億！四生肖橫財大旺 屬鼠將省下一筆大錢

威力彩連9槓，最新一期將於今（26）日晚間開獎，頭獎金額上看5.3億元。《搜狐》指出，四生肖從本日起橫財大旺、喜事臨門，分別是屬鼠、豬、馬、羊的朋友。

生肖鼠

生肖鼠的朋友樂觀、誠實，喜歡挑戰。但有時候很容易焦躁不安，行動莽撞。追求平淡難忘的愛情，重視家庭，責任心強，一如既往的付出，哪怕很累。2月26日開始，自有金融之星來拜訪，福報大增，有機會省下一大筆錢。

生肖豬

生肖豬的人夢幻又浪漫，他們善解人意，富有同情心，但有時也會顯得優柔寡斷，容易陷入情緒波動之中。2月26日開始，生肖豬的人將迎來事業和人際關係上的轉機，內在智慧和敏感將幫助屬豬的朋友抓住機會，獲得更多的認可和支持。工作上，可能會有意想不到的突破，有望得到上司或同事的賞識，為自己的職業生涯注入新的活力。而在人際關係方面，他們的溫柔與包容成為吸引力，有可能結識到一些對事業發展有幫助的人士。

生肖馬

生肖馬的人有著獨立、創新和進取的性格特點。他們善於思考，對未來充滿了無限的幻想與憧憬。他們追求自由，渴望突破常規，尋找屬於自己的獨特之路。2月26日開始，生肖馬將迎來一波財運的高潮。星象顯示，他們將有機會獲得意想不到的財務收益，可能是一筆意外的獎金、投資的回報或者意外的經濟機遇。此外，他們的創造力和洞察力將得到充分的發揮，有望在工作和生活中取得重大突破。生肖馬要善於抓住機會，勇敢邁出一步，開啟財富之門。

生肖羊

生肖羊天生敏感、心地善良，他們勇於堅持，忠誠可靠，不管是工作還是生活，都能認真負責，是一個值得肯定和依靠的生肖。2月26日開始，生肖羊身邊運勢會發生明顯的改變，事業上得到貴人朋友的鼎力相助，財務收入水漲船高。只要他們能夠抓住機會，努力拚搏，必將苦盡甘來，轉運發財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦