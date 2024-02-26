威力彩今上看5.3億！四生肖橫財大旺 屬鼠將省下一筆大錢
威力彩連9槓，最新一期將於今（26）日晚間開獎，頭獎金額上看5.3億元。《搜狐》指出，四生肖從本日起橫財大旺、喜事臨門，分別是屬鼠、豬、馬、羊的朋友。
生肖鼠
生肖鼠的朋友樂觀、誠實，喜歡挑戰。但有時候很容易焦躁不安，行動莽撞。追求平淡難忘的愛情，重視家庭，責任心強，一如既往的付出，哪怕很累。2月26日開始，自有金融之星來拜訪，福報大增，有機會省下一大筆錢。
生肖豬
生肖豬的人夢幻又浪漫，他們善解人意，富有同情心，但有時也會顯得優柔寡斷，容易陷入情緒波動之中。2月26日開始，生肖豬的人將迎來事業和人際關係上的轉機，內在智慧和敏感將幫助屬豬的朋友抓住機會，獲得更多的認可和支持。工作上，可能會有意想不到的突破，有望得到上司或同事的賞識，為自己的職業生涯注入新的活力。而在人際關係方面，他們的溫柔與包容成為吸引力，有可能結識到一些對事業發展有幫助的人士。
生肖馬
生肖馬的人有著獨立、創新和進取的性格特點。他們善於思考，對未來充滿了無限的幻想與憧憬。他們追求自由，渴望突破常規，尋找屬於自己的獨特之路。2月26日開始，生肖馬將迎來一波財運的高潮。星象顯示，他們將有機會獲得意想不到的財務收益，可能是一筆意外的獎金、投資的回報或者意外的經濟機遇。此外，他們的創造力和洞察力將得到充分的發揮，有望在工作和生活中取得重大突破。生肖馬要善於抓住機會，勇敢邁出一步，開啟財富之門。
生肖羊
生肖羊天生敏感、心地善良，他們勇於堅持，忠誠可靠，不管是工作還是生活，都能認真負責，是一個值得肯定和依靠的生肖。2月26日開始，生肖羊身邊運勢會發生明顯的改變，事業上得到貴人朋友的鼎力相助，財務收入水漲船高。只要他們能夠抓住機會，努力拚搏，必將苦盡甘來，轉運發財。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言