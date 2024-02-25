2024星座運勢／雙子壓力大、天蠍想婚了、「兩星座」業力引爆要多積德

過完元宵節，就真的算是過完年了。篠安的天使花園 篠安老師從星座中幫大家整理出12星座在2024年會面臨的各種挑戰和機會，今年的你會有什麼樣的際遇呢？

【牡羊座】

今年是牡羊座業力翻轉的一年，由於土星雙魚將引發您的業力引爆，建議牡羊座的朋友可在今年廣結善緣，並投入服務性質的志工活動，累積更多的福報，便可以化險為夷。冥王星在今年依然持續影響您的事業宮，您仍然對事業有著雄心壯志，但也容易與主管高層與長輩產生意見不和，須以和為貴方能在事業上借力使力，得到主管的重視，也才能發揮您應有的水準。

【金牛座】

今年依然受到天王星金牛的影響，你的生活仍會遇到一些新的挑戰，你也渴望有更多的突破與改變，甚至可能想改頭換面，或突然決定離開現有的工作領域。今年5月份之前，仍受到了木星金牛的加持與協助，生活層面將會有更多不同的體會與提升，您可培養一個新的興趣與嗜好，增加生活的樂趣，同時要好好把握今年上半年木星金牛帶來的貴人運。

【雙子座】

今年將特別感受到土星雙魚帶來沉重的壓力，土星讓您腹背受敵，您可能渴望自己在事業上有更多的成就與表現，想跨越現有的困境，卻因排山倒海而來的壓力而讓自己喘不過氣，所幸在今年5月底之後，隨著木星進入雙子座，將會為您的生活帶來嶄新的開始。冥王星也在今年推動你的讀書進修運程，可開始嘗試規畫新的讀書與在職進修計畫。

【巨蟹座】

今年受到土星雙魚的影響威力之下，首先可能會遇到官司纏身的問題，事業上也會有局部的變動，工作地點也有驛馬遷徙的機率，往外出差機率增加。冥王星在今年啟動了你的疾厄宮，你可能會遭遇到自身或週圍人士的生離死別，木星在5月份之前，依然協助你建立許多與事業有關的人脈連結，隨著5月底木星移動到雙子座，木星將開啟了你的內在智慧，這將是個沉澱閉關的好時機。

【獅子座】

今年將感受到土星雙魚的威力，它將引發您內心更深層的不安全感，這些不安全感來自對現狀的不滿與無奈，您卻無法鼓起勇氣做更大的改變。工作事業方面，今年依然受到天王星的影響，變化無常將多過於穩定。木星在下半年開始將為您帶來新的人脈與合作關係的新機會，冥王星則是在今年開始考驗您的感情生活，您可能想離開現有單調的感情，並渴望體驗一段炙熱的情感。

【處女座】

隨著今年1月份開始冥王星的移動，你的工作事業將有些微的變動，這個變動對您而言將是新的擴展，您可能會運用新的方式運作您的事業，也會獲得職場中同事夥伴們的信任。木星在5月底開始，將提升您的社會地位，您將獲得調薪或升遷的機會。土星雙魚在今年依然讓你在感情中承擔著更多的包袱與責任，學習放下過多的罣礙，是您今年極為重要的課題。12月的火星逆行獅子座登場，將在今年帶來一些小人對你心懷不滿，進而在職場上從中作梗或扯你後腿。

【天秤座】

今年仍會持續感覺到土星雙魚所帶來的身心俱疲，這種疲憊感雖然持續，但隨著5月底木星移動到了雙子座，將激發您積極樂觀的心，並決心找出新的方法來克服眼前的問題。隨著今年冥王星的移動，你對家庭的責任與義務將暫時鬆下一口氣，懸而未決的人事物也將暫時告一段落。但隨著冥王星移動至水瓶座，將讓你的感情世界再度開啟了一段新的旅程。

【天蠍座】

今年5月份之前，依然可以把握木星金牛所帶來的感情姻緣，您極有可能在今年遇到正緣對象，並步入結婚禮堂。但土星雙魚在今年讓您放不下現有的感情，即使不適合，您依然會堅持到底。當1月冥王星移動到水瓶座之時，將為你帶來更多對家庭親友的責任，您也可能會有搬家異動的規劃，或遇上居家裝潢修繕的可能。今年的四場水星逆行，則會為您帶來些微的財物損失，或是在工作職場中，與夥伴同事間的產生價值觀的紛爭。

【射手座】

今年上半年將持續受到木星金牛的協助，工作上仍會有好的表現與進展，建議您在5月底之前，可以在工作上做更多的專業在職進修。今年在冥王星移動到水瓶座之後，也將開始協助你在溝通表達上更具有專業的說服力，您在網路社群上，也將有亮麗的人際關係成績單，受到更多人的青睞與歡迎。今年的土星雙魚則是會讓您感覺到身兼多職，特別是無法放下對家人的牽掛。

【摩羯座】

今年受到了土星雙魚的影響，無論在工作或是生活上，都想專注於一個專業領域上的學習，而穩紮穩打的學習態度，讓您在學習上有具體的斬獲。木星金牛在5月之前依然讓您擁有愉悅的感情桃花，但也無法拘束渴望自由自在的您。冥王星在今年的移動，將開始對於你的工作與金錢規劃產生新的改變，您可能會有創業的打算，甚至有新事業的延伸。

【水瓶座】

今年1月份冥王星正式進入水瓶座之後，將進行一場大規模的心靈重整。土星雙魚依然影響你對自我價值的憂慮，也罣礙目前的經濟狀況，但卻是您此時此刻可以重啟爐灶的時刻。當木星在5月底移動至雙子座，您會有更多開創自己的機緣，新的感情姻緣也將來到您的身邊。天王星在今年依然會左右你與家人間的互動關係，你渴望離開原生家庭，擁有自己的住所並開始獨自生活，今年可能有居住上的搬遷異動。

【雙魚座】

受到冥王星移動的影響，今年將是因果業報展現的一年，冥王星將引發一連串的業力呈現，福報因果將在今年一一呈現，建議您可以多至廟宇參訪，洗滌內心的塵囂，並多行善積德，將有助於更多善果福報的累積。木星將在5月底移動至雙子座，您將會感覺到內在的平安與快樂，今年也適合投資土地房宅，也有結婚成家的機緣。今年四場水星逆行將間接影響您在事業與家庭的平衡。

（本文作者為 篠安老師 ）

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