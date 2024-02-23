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4生肖下周好運爆棚！屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

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4生肖下週好運爆棚！屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

聯合新聞網／ 綜合報導
下週四生肖運勢旺，財運更好。示意圖/ingimage
下週四生肖運勢旺，財運更好。示意圖/ingimage

一掃壞運氣！陸媒《搜狐》分析四大生肖下週起鴻運大旺，事業財運都順利，還會有吉星拱照。屬牛的人將得到吉星保佑，身邊機會增多；屬狗的人苦盡甘來，不再是他們追著錢跑，而是錢追著他們跑；屬雞的人將會受到各方面人際或者事業方面的喜事。

生肖牛

屬牛的人個性腳踏實地、做事認真負責，下週將得到「唐符」、「天解」吉星的保佑，運勢亨通，事業發展一帆風順，財星降臨，可謂好運來襲，身邊機會增多，壞運氣消散，只要繼續保持一貫的行事風格，注定會財運亨通，富貴有有餘。

生肖狗

屬狗的人下週好運滔滔，工作上的表現能夠得到老闆、客戶的認可，並且還會經人介紹許多不錯的項目和生意，運勢自此一飛沖天，可算是苦盡甘來，不再是他們追著錢跑，而是錢追著他們跑，熬過沒錢的苦日子，生活品質大幅提升。

生肖雞

屬雞的人最近吉星高照，下週將會受到各方面人際或者事業方面的喜事，事業順，財運順，而且他們有著非常好的人緣，未來一年能夠迎來滿滿的福氣，財源滾滾來，大富大貴。

生肖

屬豬的人天生福命，下週運勢比較多變，好運時應該多努力，爭取更上一層樓，運勢不夠旺的時候則要多多學習技能提升自己，他們在接下來的時間運勢比較旺，福氣滿滿，吸金納財，幸福生活迎面來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 運勢

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