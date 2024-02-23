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元宵節財運Top三星座！牡羊正財爆發、兩生肖「有偏財」快買彩券

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅雲蔚老師
圖為春節連假彩券行門庭若市。記者侯永全攝影／報系資料照
圖為春節連假彩券行門庭若市。記者侯永全攝影／報系資料照

2024元宵節適逢周末，不少店家也搶做生意，大賺最後的過年財。除清水孟國際塔羅雲蔚老師臉書分享，有三個三星座財運相對有不錯表現，老師也說元宵節有產生富豪的機會，除了有正財機會增加，偏財方面像是大樂透、刮刮樂，都有很好的機會，

TOP 3 天秤座

天秤座，在元宵節期間，有出色的智慧和溝通表現，特別是跟人有交易的行為，像是開店做生意的，容易很高的再次銷售的機會。天秤座可靠著勇敢的冒險，得到更多財富，像是購買刮刮樂和大樂透這種偏財，只要敢出手，得獎的機會是有的。而平時的理財，有機會在這幾天看到不錯的報酬。若是有經營副業的，特別是跟藝術或是才藝有關的，也能吸引到很高的的關注與財務回報。

TOP 2 牡羊座

牡羊座，在正財方面有比較好的表現，存款儲蓄有機會存到理想的目標，再加上適當的投資理財，能為自己拉近與第一桶金的距離。若在外地求財的，特別是業務員或是有跨國貿易的商業行為，可靠著積極的行動力，爭取到不錯的業績或合作機會，財富自然的會有增加。而此時的人緣魅力也很不錯，能吸引到更多的客源，很適合在人際關係中爭取到更多的財務收入及報酬。

TOP 1 魔羯座

魔羯座在元宵節，在冷門或是大家較不熟悉的產業及方向，會有更好的財務機會哦！這幾天魔羯座可展現積極的行動力，尤其是跟本身事業有關的，特別是需要經由溝通才能得到的錢財，只要夠努力，是能夠吸引到更大的財富。另外若有財務合作的，也是有不錯的收益機會。而偏財方面也有不錯的表現，不妨試試樂透彩或刮刮樂，中獎的機會相對高很多。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

元宵節 彩券 財運

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