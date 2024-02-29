都是they的錯！最會卸責3星座…雙子自私鬼、獅子愛面子、第一名逃避王

每個人做事方法不同，有些人總是可以順利完成很多事情，有些人則是把責人推來推去不去承擔，命理網站旺好運分享，讓我們一起來看看「哪些星座」就是「很愛推卸責任」吧！？

第三名：雙子座

雙子座本身就比較自私一點，很多時候都只想到自己，不會去顧慮別人，導致在做事情上容易推卸責任，因為他們不喜歡被指責與教訓，就會想盡辦法反駁眼前的責任。

第二名：獅子座

獅子座其實平常時很負責任，因為他們自尊心很強烈，但如果遇到會失面子或者犯錯時，他們就會想推卸責任，甚至是不低頭且不處理，在大家眼裡是很糟糕的。

第一名：雙魚座

雙魚座天生懶性成癮，他們不愛承擔責任，而且遇到事情容易逃避，總是想要依賴別人或是會把爛攤子留下來讓別人處理，這樣不僅沒有骨氣，還會被人瞧不起。

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