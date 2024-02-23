你幾歲易犯爛桃花？12生肖桃花劫年齡表揭秘
通常，我們聽到某某人走「桃花運」，都會露出羨慕之情。然而，桃花有好桃花與爛桃花之分，並不全都是好事喔。
當一個人遇到「好桃花」時，也許是人緣佳，也許是容易遇到心儀對象。然而，「爛桃花」就會讓一個人碰上小人、感情不順，嚴重的甚至會發展成「桃花劫」。
從命理角度來看，我們可以從月柱、日柱、時柱、生肖四個層面來分析一個人的桃花運。今天就讓科技紫微網依據生肖的五行生剋，為你查看你的人生中何時會遇到「桃花劫」。
犯桃花劫的時間要怎麼計算呢？以生肖鼠為例，肖鼠的地支為子，子屬水，與午火、未土相剋，所以在生肖鼠的實歲30歲、31歲（分屬午火、未土）這段時間裡，感情上的波折會增多，容易出現三角關係、人緣變差、衝突糾紛等問題。
下面是一份依據十二生肖來區分的桃花劫年齡表，來看一看你的爛桃花易在幾歲發生？
*注：以下年齡均以實歲計算
圖片來源：科技紫微網
桃花劫就像人生中隱藏的地雷，若是處理不好，很容易惹來麻煩，傷財又傷心，嚴重的話還可能導致家庭破碎。所以千萬當心，能避則避！
【延伸閱讀】
【科技紫微網 】
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言