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你幾歲易犯爛桃花？12生肖桃花劫年齡表揭秘

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12生肖桃花劫年齡表揭秘，你幾歲易犯爛桃花？(圖片來源：Shutterstock)
12生肖桃花劫年齡表揭秘，你幾歲易犯爛桃花？(圖片來源：Shutterstock)

通常，我們聽到某某人走「桃花運」，都會露出羨慕之情。然而，桃花有好桃花與爛桃花之分，並不全都是好事喔。

當一個人遇到「好桃花」時，也許是人緣佳，也許是容易遇到心儀對象。然而，「爛桃花」就會讓一個人碰上小人、感情不順，嚴重的甚至會發展成「桃花劫」。

從命理角度來看，我們可以從月柱、日柱、時柱、生肖四個層面來分析一個人的桃花運。今天就讓科技紫微網依據生肖的五行生剋，為你查看你的人生中何時會遇到「桃花劫」。

犯桃花劫的時間要怎麼計算呢？以生肖鼠為例，肖鼠的地支為子，子屬水，與午火、未土相剋，所以在生肖鼠的實歲30歲、31歲（分屬午火、未土）這段時間裡，感情上的波折會增多，容易出現三角關係、人緣變差、衝突糾紛等問題。

下面是一份依據十二生肖來區分的桃花劫年齡表，來看一看你的爛桃花易在幾歲發生？

*注：以下年齡均以實歲計算

圖片來源：科技紫微網

桃花劫就像人生中隱藏的地雷，若是處理不好，很容易惹來麻煩，傷財又傷心，嚴重的話還可能導致家庭破碎。所以千萬當心，能避則避！

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