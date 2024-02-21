「生命靈數」九宮格這樣排！神秘數字+星座看看你是幾號人
如何排出生命靈數九宮格？
Step 1：寫出欲計算的西元出生年、月、日，並加總到個位數。
例如：出生日期為西元1986 年12 月29日
1＋9＋8＋6＋1＋2＋2＋9＝38
3＋8＝11
1＋1＝2
得到最後總數為2，即2 號人。
（如果加總到最後是10，那你就是1 號人，以此類推）
Step 2：畫一個九宮格，如下圖所示填上數字1～9。
Step 3：圈起Step 1 中出現的數字。
在九宮格上圈起出生年、月、日中的各個數字，以及加總總數中出現過的數字，出現一次就圈一次，出現兩次就畫上兩個圈，依此類推。
例如：
出生日期為西元1986 年12 月29 日，請按照下列步驟圈起數字。
① 把出生日期出現的數字圈起：1 兩個圈、2 兩個圈、6 一個圈、8 一個圈、9 兩個圈。
②出生日期加總後為38，請圈起3和8各一次。
③ 3＋8 為11，請在1處畫兩個圈。
④ 1＋1 為2，請在2處畫一個圈。
Step 4：圈起星座對應數表中相對應的數字。
星座對應數字
牡羊座、摩羯座：1
金牛座、水瓶座：2
雙子座、雙魚座：3
巨蟹座：4
獅子座：5
處女座：6
天秤座：7
天蠍座：8
射手座：9
例如：承前例，個案為摩羯座，對應數字是1，請在數字1再圈一次。
(本文摘錄自《溫蒂姐職場靈數密碼》，商周出版，未經同意禁止轉載。)
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言