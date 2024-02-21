「生命靈數」九宮格這樣排！神秘數字+星座看看你是幾號人

如何排出生命靈數九宮格？

Step 1：寫出欲計算的西元出生年、月、日，並加總到個位數。

例如：出生日期為西元1986 年12 月29日

1＋9＋8＋6＋1＋2＋2＋9＝38

3＋8＝11

1＋1＝2

得到最後總數為2，即2 號人。

（如果加總到最後是10，那你就是1 號人，以此類推）

Step 2：畫一個九宮格，如下圖所示填上數字1～9。

Step 3：圈起Step 1 中出現的數字。 圖／商周出版提供

在九宮格上圈起出生年、月、日中的各個數字，以及加總總數中出現過的數字，出現一次就圈一次，出現兩次就畫上兩個圈，依此類推。

例如：

出生日期為西元1986 年12 月29 日，請按照下列步驟圈起數字。

① 把出生日期出現的數字圈起：1 兩個圈、2 兩個圈、6 一個圈、8 一個圈、9 兩個圈。

②出生日期加總後為38，請圈起3和8各一次。

③ 3＋8 為11，請在1處畫兩個圈。

④ 1＋1 為2，請在2處畫一個圈。

Step 4：圈起星座對應數表中相對應的數字。

星座對應數字 《溫蒂姐職場靈數密碼》。圖／商周出版提供 牡羊座、摩羯座：1 金牛座、水瓶座：2 雙子座、雙魚座：3 巨蟹座：4 獅子座：5 處女座：6 天秤座：7 天蠍座：8 射手座：9

例如：承前例，個案為摩羯座，對應數字是1，請在數字1再圈一次。

(本文摘錄自《溫蒂姐職場靈數密碼》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

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