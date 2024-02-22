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「生命靈數」九宮格連線…147線務實、369線創意…你有哪些線？

商周出版／ 文‧溫蒂姐
生命靈數示意圖。圖片來源/ingimage
生命靈數示意圖。圖片來源/ingimage

排出生命靈數九宮格，畫出連線之後，就可以來查看有哪些組合？而這些連線又分別主導不同的面向。

Step 5：查看連線組合。

看看九宮格中有哪些連線組合，而這些連線分別主導什麼呢？

▍147 連線

　 主導執行力／務實線

▍258 連線

　 主導心智力／感情線

▍369 連線

　 主導創意力／智慧線

▍123 連線

　 主導藝術接受力

▍ 456 連線

　 主導組織規畫力

▍789 連線

　 主導貴人與財務管理力／權力線

▍357 連線

　主導好人緣運

▍ 159 連線

　主導堅持力／事業線

▍42 菱形連線

　主導精簡和優化的能力／靈巧線

▍ 48 菱形連線

　 主導勤勞力

▍ 62 菱形連線

　 主導關係維持力／和平線

▍68 菱形連線

　 主導誠懇力

例如：

承前例，該個案有123 連線、369 連線、62 連線及68連線（該個案之生命靈數九宮格圖詳見下頁）。123和369連線讓此個案對於新奇且創意十足的人事物十分感興趣，會願意花時間進行研究、分析其特色和未來的發展性，一旦認同且理解其中的設計理念，並且確認身邊朋友也有此需求時，便會主動分享給對方。這正好展現了62 這條連線的能量特質，只將好的、對方有需要的產品跟他人分享，一旦分享或推薦給他人後，也會負起解說和協助的責任，這也是68 這條連線的能量特質：看重個人誠信與聲譽。

《溫蒂姐職場靈數密碼》。圖／商周出版提供
《溫蒂姐職場靈數密碼》。圖／商周出版提供

不同的連線組合代表著個性特質、天賦優勢和不足之處，同時預示著未來可能遇到的挑戰。透過這些連線組合能幫助我們提前做好準備，減少困惑和障礙，並增加成功的機會。

如果沒有上述十二條連線，請也不用擔心，因為你們天生具備的數字能量依舊能帶領你們完成任務和挑戰，只是你們會比他人花費較多的時間收集資料，並且需要反覆嘗試，就能找到最佳的執行計畫。

生命靈數的核心宗旨是經由瞭解與生具備的數字能量組合來開啟和善用自身的天賦密碼，激發稟賦長才，同時彌補所欠缺的部分，使得我們在生活中和職場中取得更好的成就。

(本文摘錄自《溫蒂姐職場靈數密碼》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

生命靈數

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