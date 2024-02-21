「主人死掉凶手其實是…」通靈女警聽懂犯罪現場動物的話…破案連連
※本文作者凱倫．安德森從小熱愛動物，原為警員，後轉任動物溝通師，執業長達20年，經歷數千個案，她寫了兩本書來記錄這段不可思議的旅程，包括國際排名第一的暢銷書和屢獲殊榮的《動物也有今生來世》。
在犯案現場協助破案的動物
我當上執法人員沒多久，就發現動物是非常有用的目擊證人，他們不會說謊、不帶偏見，還可以直接傳畫面給我看。偵辦案件時，好幾次都是動物提供資訊，只是我從沒透露我的祕密線人長著四隻腿和一條尾巴。
有一次接獲民眾報案，說家裡的小朋友跑進國家森林後失蹤，我從他們家的狗口中得知該去哪裡找。幾個小時後，搜救小隊真的在該地點找到毫髮無傷的男孩。
還有一次警署接到家暴通報案件，一隻貓告訴我女子是施暴者，不是男子。起初女子看似是受害者，因為她手臂有割傷和紅印，後來證實是她弄傷自己，捏造受害的假象。
持槍的男子
那天我接到一通報案電話後趕去現場，一名男子身上沾著血，對著空氣揮舞槍枝，聲稱他被鄰居的狗攻擊了。
我問他發生什麼事，他給了一個很詳盡但完全講不通的說法。他養的幾隻狗待在屋內，於是我悄悄詢問他們。他的狗說他才是施暴者，是他去攻擊其他的狗。
原來他受不了鄰居的幾隻狗闖進他家院子，一時氣不過，就拿著鏟子追上去對狗一陣暴打。扭打過程中，那些狗把他撞倒在地，對他發動攻擊。
謝天謝地，我找到一位證人證實事發經過，不然我就得在報告裡寫下：詢問犬隻，確認該男子有罪。
老獵犬的證詞
一天，無線電傳來通報，一名年長男性被發現死亡多時。死亡多時的案件不一定是自殺或自然死亡，也可能是凶殺，所以必須非常小心地維持現場原樣。
醫護人員對男子施救，但為時已晚，他早就斷氣了。屋內一片狼藉，家具翻倒，物品四散在地。根據現場狀況，肯定有人對這名老人施暴。
我在四周拉起封鎖線，發現有隻老獵犬靜靜地待在後面門廊。他好像沒注意到周遭的騷動，只是盯著紗門看。我感覺到他很餓，於是拿出巡邏車上的狗糧，他狼吞虎嚥吃掉了。
等待動物管制官到場時，我問了那隻狗發生什麼事。他說老人自己在家，突然開始痛苦喊叫，還聽到猛烈的撞擊聲，最後又安靜下來。然後老人再也沒離開過屋子。我心想屋內亂成這樣，獵犬肯定搞錯了。
死因是嚴重癲癇
法醫後來判定老人沒吃處方藥，死於嚴重癲癇發作。由於癲癇症狀引發較激烈的身體反應，家具才會翻倒在地，看起來像經過一番扭打。
老獵犬沒說錯。這起案件過後，我意識到動物能正確並詳細地提供他們親眼所見的狀況。
那些有動物協助偵辦的案件，是我日後成為靈媒和通靈人的重要墊腳石。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
(本文摘錄自《動物也有今生來世：動物靈媒師的美好訊息》，如何出版，未經同意禁止轉載。)
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