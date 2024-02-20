三星座2月底迎接真愛！射手舊情復燃 這類人耍「小心機」贏好感
2月轉眼間就快結束，新的月份即將到來，《搜狐》也分享三星座2月底愛情運勢明朗，真愛將不期而遇，分別是射手座、金牛座、白羊座。
射手座
在感情中，射手座其實念舊且深情，只有在分手後，感情才會逐漸浮上來，他們當下並沒有意識到自己的感情有多深，甚至會覺得離開錯的人，會遇到對的人，不曾想過自己其實深陷在過往中，不可自拔。射手座的人比較崇尚自由，無論做什麼事情，他們都看上去無所謂的樣子，其實他們心中有難以忘懷的前任，若想放下，只能靠自己走出來。射手2月底愛情運勢在逐步上升期，心繫的前任會出現在生活中，相信射手座一定會把握機會讓自己的愛情回歸甜蜜。
金牛座
金牛座的心一直都是很認真的，他們總痴痴的等待愛慕之人歸來，當聽到對方的一些消息時，金牛座雖然不會表現的很明顯，但是在他們的心裡，其實已經樂開花，他們不願意讓自己放棄，更不願意失去對方。2月底，金牛座燕子起舞，舊情難忘，枯木逢春，連枝並頭，一片的痴心也終將得到很好的回報。
白羊座
白羊座在別人眼裡，是傻的可愛的那種人，大部分人都以為他們天真可愛，看上去性格也非常好，其實只有特定的人才能看到他心機的一面。2月底，當有人跳出來指著白羊說他不好時，周圍人都會覺得不可思議、難以理解，而心機的白羊將會用自己的方式，贏得別人的好感和守護。
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