快訊

4生肖上半年吉星高照！兔要升官、羊事業家庭雙贏、這生肖「人脈通錢脈」

試過各種節食都失敗！她沒運動、三餐照吃 靠1招瘦11.5公斤：衣服從XL變M號

為黃捷搶麥互槓 徐巧芯還原過程：人若犯我 必加倍奉還

三星座2月底迎接真愛！射手舊情復燃 這類人耍「小心機」贏好感

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐》分享，三星座2月底愛情運勢明朗。示意圖/ingimage
《搜狐》分享，三星座2月底愛情運勢明朗。示意圖/ingimage

2月轉眼間就快結束，新的月份即將到來，《搜狐》也分享三星座2月底愛情運勢明朗，真愛將不期而遇，分別是射手座、金牛座、白羊座。

射手座

在感情中，射手座其實念舊且深情，只有在分手後，感情才會逐漸浮上來，他們當下並沒有意識到自己的感情有多深，甚至會覺得離開錯的人，會遇到對的人，不曾想過自己其實深陷在過往中，不可自拔。射手座的人比較崇尚自由，無論做什麼事情，他們都看上去無所謂的樣子，其實他們心中有難以忘懷的前任，若想放下，只能靠自己走出來。射手2月底愛情運勢在逐步上升期，心繫的前任會出現在生活中，相信射手座一定會把握機會讓自己的愛情回歸甜蜜。

金牛座

金牛座的心一直都是很認真的，他們總痴痴的等待愛慕之人歸來，當聽到對方的一些消息時，金牛座雖然不會表現的很明顯，但是在他們的心裡，其實已經樂開花，他們不願意讓自己放棄，更不願意失去對方。2月底，金牛座燕子起舞，舊情難忘，枯木逢春，連枝並頭，一片的痴心也終將得到很好的回報。

白羊座

白羊座在別人眼裡，是傻的可愛的那種人，大部分人都以為他們天真可愛，看上去性格也非常好，其實只有特定的人才能看到他心機的一面。2月底，當有人跳出來指著白羊說他不好時，周圍人都會覺得不可思議、難以理解，而心機的白羊將會用自己的方式，贏得別人的好感和守護。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

愛情運 星座 運勢

延伸閱讀

房子比人還老…他問為何一堆人敢買？網：只買得起老的

大姑為母出頭要求「均分年夜飯錢」！媳怒：我包一萬紅包妳包兩千？

春天來了「4生肖」三月最旺！屬猴迎貴人支持 他們感情生活更美滿

麥當勞站10分鐘沒人理…他「搬大絕」店員秒點餐 網笑翻

相關新聞

三星座2月底迎接真愛！射手舊情復燃 這類人耍「小心機」贏好感

2月轉眼間就快結束，新的月份即將到來，《搜狐》也分享三星座2月底愛情運勢明朗，往事將隨風飛，真愛不期而遇，分別是射手座、金牛座、白羊座。

4生肖上半年吉星高照！兔要升官、羊事業家庭雙贏、這生肖「人脈通錢脈」

過完年了，想知道未來運氣如何嗎？搜狐網分享2024年上半年有四個生肖吉星高照，在財運、事業和幸福方面將迎來黃金時期​​。

每日星座運勢／摩羯工作任務的拓展 獲得展現才能

2024-02-20牡羊座短評：貴人助力強，逢凶化吉。【整體運★★★☆☆】今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心

龍年到！2024年「這些生肖」會一飛沖天 羊大放異彩、兔升遷有望

2024為龍年，在新的一年裡，每個人總是會抱有許多新的希望，新的夢想，想在人生的道路上有所突破，變得更加光彩，在12生肖中，有幾個生肖特別強運，有機會在龍年一飛沖天，一起來看看是哪幾個生肖。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「有好消息」：不斷累積財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人用愉悅的心情，就能讓白花花的鈔票落入口袋，有人則是接下大量訂單，短時間內賺取大量收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：獅子注意爛桃花 魔羯工作一枝獨秀

太陽進雙魚，適合放鬆補眠，關注自我潛意識及夢境，多休息增加生活動力。金火水瓶合相，眾人喜歡熱鬧的地方及活動，對藝術相關話題感興趣。日土雙魚入相，感受到隱形的壓力，找出潛藏在心中的渴望，實現願望的直覺感應特別強烈。四星在雙魚，感受宗教及大自然的能量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。