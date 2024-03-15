每日星座運勢／雙魚他人長短勿議論 錢財頗為吃緊

2024-03-15

牡羊座

短評：總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

【整體運★★★★★】

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

有利付出，多理解、包容伴侶，情感更和諧。單身者想談戀愛，可以請朋友幫忙撮合。

【事業運★★★★★】

今天很幸運喔，答題時能有超出水準的表現，學業運很棒。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜美果實！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：積極主動能提高辦事的效率。

【整體運★★★☆☆】

工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒有什麼力氣去經營感情。

【事業運★★★★☆】

開朗的心情讓你在工作時精力倍增，做什麼事都順風順水，不過，切記賣力工作時也要懂得忙裡偷閒。

【財富運★★☆☆☆】

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念、物慾也比較重，要稍微節制喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：輕鬆的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，但你會顯得過度熱心，造成異性朋友會錯意，最終會讓你陷入困擾喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差。工作中遇到瓶頸時，多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

【財富運★★★☆☆】

打腫臉充胖子，難以量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 硃砂紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

【整體運★★☆☆☆】

訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。

【愛情運★★★★☆】

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

【財富運★★☆☆☆】

投資宜多方考量，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 和闐玉白

開運方位：西北方向

獅子座

短評：應該從不同角度去思考問題。

【整體運★★★★☆】

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！

【愛情運★★★☆☆】

渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

【事業運★★★☆☆】

今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！

【財富運★★★★☆】

可做一些短期投資，會有不錯的收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 蘑菇灰

開運方位：正西方向

處女座

短評：適當安排運動，會讓你身心愉快。

【整體運★★☆☆☆】

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。單身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

【事業運★★☆☆☆】

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

【財富運★☆☆☆☆】

財運不穩定，要克制衝動。大筆金錢支出要多與家人商量，孤注一擲會損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 櫻桃紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：運勢平淡而蘊含轉機。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。

【愛情運★★★★☆】

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。

【財富運★★★☆☆】

恐怕有付出與收穫不成正比的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 香檳金

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：幸運女神眷顧，好消息不斷。

【整體運★★★★☆】

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘑菇灰

開運方位：西南方向

射手座

短評：處理問題還需更加果斷。

【整體運★★☆☆☆】

關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。

【事業運★★★☆☆】

想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！

【財富運★★★☆☆】

莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

【愛情運★★★★☆】

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

【事業運★★★☆☆】

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

【財富運★★☆☆☆】

隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 薔薇粉

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

【整體運★★★★☆】

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

【財富運★★★☆☆】

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 寶石藍

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：心中有種莫名的壓抑感。

【整體運★☆☆☆☆】

戀人對你很依賴，讓你感覺有壓力，對方也因此而不開心；投資還少了點火候，不妨多找些相關資料進行研究，以便日後大顯身手；今天不宜憑著自己的直覺去做，不然會產生嚴重的錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

容易遇到比較棘手的感情問題，但不必擔心，先把心思放到其它事情上會比較好。

【事業運★☆☆☆☆】

口舌是非頗多的一天，守口、守心是關鍵，切勿與同事背後議論他人長短。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財頗為吃緊的日子，出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子，小心透支過度。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 寶石藍

開運方位：西南方向

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