每日星座運勢／雙魚他人長短勿議論 錢財頗為吃緊
2024-03-15
牡羊座
短評：總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。
【整體運★★★★★】
浪漫的咖啡館是今天約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。
【愛情運★★★★☆】
有利付出，多理解、包容伴侶，情感更和諧。單身者想談戀愛，可以請朋友幫忙撮合。
【事業運★★★★★】
今天很幸運喔，答題時能有超出水準的表現，學業運很棒。
【財富運★★★★☆】
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜美果實！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：1:00-3:00pm 和闐玉白
開運方位：正南方向
金牛座
短評：積極主動能提高辦事的效率。
【整體運★★★☆☆】
工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒有什麼力氣去經營感情。
【事業運★★★★☆】
開朗的心情讓你在工作時精力倍增，做什麼事都順風順水，不過，切記賣力工作時也要懂得忙裡偷閒。
【財富運★★☆☆☆】
今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念、物慾也比較重，要稍微節制喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-3:00pm 寶石藍
開運方位：正東方向
雙子座
短評：輕鬆的一天。
【整體運★★★☆☆】
愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，但你會顯得過度熱心，造成異性朋友會錯意，最終會讓你陷入困擾喔！
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差。工作中遇到瓶頸時，多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！
【財富運★★★☆☆】
打腫臉充胖子，難以量入為出。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-7:00pm 硃砂紅
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。
【整體運★★☆☆☆】
訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。
【愛情運★★★★☆】
與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。
【事業運★★☆☆☆】
面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。
【財富運★★☆☆☆】
投資宜多方考量，以免因小失大。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00am 和闐玉白
開運方位：西北方向
獅子座
短評：應該從不同角度去思考問題。
【整體運★★★★☆】
很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！
【愛情運★★★☆☆】
渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！
【事業運★★★☆☆】
今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！
【財富運★★★★☆】
可做一些短期投資，會有不錯的收穫。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00am 蘑菇灰
開運方位：正西方向
處女座
短評：適當安排運動，會讓你身心愉快。
【整體運★★☆☆☆】
感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。單身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。
【事業運★★☆☆☆】
不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！
【財富運★☆☆☆☆】
財運不穩定，要克制衝動。大筆金錢支出要多與家人商量，孤注一擲會損失慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00pm 櫻桃紅
開運方位：正東方向
天秤座
短評：運勢平淡而蘊含轉機。
【整體運★★★☆☆】
有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。
【愛情運★★★★☆】
浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。
【財富運★★★☆☆】
恐怕有付出與收穫不成正比的現象。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00pm 香檳金
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：幸運女神眷顧，好消息不斷。
【整體運★★★★☆】
今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。
【愛情運★★★☆☆】
渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。
【財富運★★★★☆】
投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00pm 蘑菇灰
開運方位：西南方向
射手座
短評：處理問題還需更加果斷。
【整體運★★☆☆☆】
關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。
【事業運★★★☆☆】
想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！
【財富運★★★☆☆】
莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00pm 可可棕
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。
【整體運★★★☆☆】
有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。
【愛情運★★★★☆】
會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。
【事業運★★★☆☆】
只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。
【財富運★★☆☆☆】
隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-7:00am 薔薇粉
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。
【整體運★★★★☆】
今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。
【愛情運★★★☆☆】
感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！
【事業運★★★★★】
事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！
【財富運★★★☆☆】
想賺錢就別投機，努力工作比較實在。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00am 寶石藍
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：心中有種莫名的壓抑感。
【整體運★☆☆☆☆】
戀人對你很依賴，讓你感覺有壓力，對方也因此而不開心；投資還少了點火候，不妨多找些相關資料進行研究，以便日後大顯身手；今天不宜憑著自己的直覺去做，不然會產生嚴重的錯誤。
【愛情運★★☆☆☆】
容易遇到比較棘手的感情問題，但不必擔心，先把心思放到其它事情上會比較好。
【事業運★☆☆☆☆】
口舌是非頗多的一天，守口、守心是關鍵，切勿與同事背後議論他人長短。
【財富運★☆☆☆☆】
錢財頗為吃緊的日子，出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子，小心透支過度。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00am 寶石藍
開運方位：西南方向
【延伸閱讀】
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第1名豐衣足食不擔憂
🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言