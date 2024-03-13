每日星座運勢／金牛風趣幽默得人緣 敢行動有收入

2024-03-13

牡羊座

短評：易與人起爭執。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。

【財富運★★★☆☆】

別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 杜鵑粉

開運方位：西北方向

金牛座

短評：風趣幽默，是你贏得人緣的利器。

【整體運★★★★★】

與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑置之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，獨自找家安靜的咖啡廳一角靜靜地坐著，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。

【愛情運★★★★☆】

愛情運強旺，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出克服、解決的方法。

【財富運★★★★☆】

財運佳，在交際場合易獲得不錯商機，敢於行動者會有豐厚的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

雙子座

短評：稍做改變，會讓你收到不同的效果。

【整體運★★★★☆】

今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。

【愛情運★★★★☆】

今日是花招百出的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

【事業運★★★☆☆】

工作不夠積極，多與創造力、行動力強的同事互動，可調動起你的工作企圖心。

【財富運★★★☆☆】

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意的是，受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的敗財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：依賴性較強，承受能力大大降低。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

【事業運★★★★☆】

對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。

【財富運★★★☆☆】

消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 睡蓮紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：別因逞一時之快而傷到他人。

【整體運★★★☆☆】

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

【事業運★★★☆☆】

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

【財富運★★☆☆☆】

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：容易吃醋的一天。

【整體運★★★☆☆】

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

【愛情運★★☆☆☆】

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是需要相互付出的。

【事業運★★★☆☆】

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

【財富運★★★☆☆】

制訂理財目標，把錢花到實處。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 辣椒紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：順其自然反而能強化運勢。

【整體運★★☆☆☆】

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由，且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受他對你的愛。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不足，運氣不佳，不宜玩金錢遊戲，也別做發大財的白日夢，一旦資金周轉不靈時，宜暫停運作。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 苔蘚綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：財運旺盛，回報近在眼前。

【整體運★★★★☆】

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

【事業運★★★★★】

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

【財富運★★★☆☆】

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 深海藍

開運方位：東南方向

射手座

短評：在與人交往時，要多留意對方的表現。

【整體運★★★☆☆】

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★★★☆☆】

小心因擴張信用而導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：平靜的一天，知足則易感到愜意。

【整體運★★★★☆】

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！

【愛情運★★★★☆】

適合戀愛的日子，只要三言兩語就能激起兩人愛的火花。此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。

【財富運★★★☆☆】

今日有損財跡象，購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：今天比較繁忙。

【整體運★★☆☆☆】

工作中讓你頭疼的事很多，顧得了這件顧不了那件，弄得自己很煩燥；忙碌的工作使你無暇顧及伴侶，對於他的理解和體貼深感窩心；投資上進展不大，可保持原來的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者應給感情生活注入新的活力，太過平淡會讓兩人的感情疏遠喔！

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏很大，喜歡意氣用事。如不能嚴格控制情緒，最好不要參與有利益之爭的交易和談判。

【財富運★★☆☆☆】

經商者有頻頻周轉的跡象，在周轉的過程中務必謹慎，謹防財務破洞加大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：運勢不佳，心情低落。

【整體運★☆☆☆☆】

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情問題頗多的一天，應多花時間以理性平和的態度與伴侶交流，及時解決問題。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

【財富運★☆☆☆☆】

求財難如願，不宜打牌或是靠運氣生財；務實為佳，支出錢財應理性評估。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

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