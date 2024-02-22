埃及豔后色誘凱撒、死於毒蛇！曾和楊貴妃並列世界三大美女

克麗奧帕特拉 令古埃及王朝落幕的悲劇女王

古埃及王朝的最後一位法老──克麗奧帕特拉女王，其人生宛如電影情節般，極富戲劇性。為了逃過崛起的羅馬勢力，免於被併吞，相傳克麗奧帕特拉色誘了凱撒等羅馬掌權者，但也有學者給予正面評價，認為她是為了保護埃及的聰明野心家。她在歷史上所演繹的這齣亡國劇，至今仍深深吸引著世人。

世界三大美女 人們會選出3位因美麗動人而名留青史的女性，並給予「三大美女」的封號。而克麗奧帕特拉，則與中國唐朝（七～十世紀）妃嬪楊貴妃，以及日本平安時代前期，約生於九世紀的詩人小野小町並列為世界三大美女。 在歐美也有地方會將小野小町換成希臘神話中的美女海倫（Helen），組成世界三大美女。古埃及的三大美女則是：娜芙蒂蒂王后、妮菲塔莉王后以及埃及豔后。

圖／東販出版提供

令羅馬當權者心醉神迷的才氣縱橫女王

西元前五一年，羅馬正如火如荼地將勢力擴展至地中海全域，托勒密十二世的女兒克麗奧帕特拉七世，年僅18歲便即位，與弟弟托勒密十三世通婚，共同執政。克麗奧帕特拉是經常用於女性王族的名諱，一般所說的克麗奧帕特拉便是指克麗奧帕特拉七世。

克麗奧帕特拉被圍繞在年幼的托勒密十三世身邊的近臣們視為絆腳石，即位後隨即失勢。與此同時，羅馬將軍凱撒一路追著逃往埃及的政敵而踏上埃及國土。被趕出王宮的克麗奧帕特拉聽聞凱撒能力出眾而決定拉攏他，相傳她竟然大膽地藏身於寢具中，潛入其寢室。此舉雖令凱撒感到訝異，但克麗奧帕特拉發揮語言天分與柔美的嗓音，與凱撒聊了一整晚的政治和歷史。

有凱撒作後盾而重返王位的克麗奧帕特拉，與凱撒之間有了孩子，名為凱撒里昂（Caesarion）。然而，當凱撒於羅馬遭到暗殺後，克麗奧帕特拉轉而與備受羅馬期待的年輕將領安東尼（ Marcus Antonius）交往。克麗奧帕特拉從以前便被視為「對英雄投懷送抱」的狐狸精，在羅馬的風評已不是很好，當安東尼說出要將羅馬領土分給自己與克麗奧帕特拉所生的孩子時，羅馬人的憤怒情緒一口氣爆發。遭奧古斯都（Augustus）所率領的羅馬軍打敗的克麗奧帕特拉，於西元前三一年，以毒蛇嚙咬的方式自盡身亡。埃及王朝隨之落幕。

《埃及神祇事典 : 從經典神話了解獨樹一幟的埃及眾神》。圖／東販出版提供

克麗奧帕特拉真的是沉溺於愛情的惡女嗎？

或許是因為如此戲劇化的生平，克麗奧帕特拉有時也會被描述成導致王朝滅亡的惡女。然而，近年的研究則發現不同的觀點。當時尼羅河長達數年未氾濫，埃及人民因為作物歉收而過得民不聊生。民眾因為不安，對王朝的向心力也跟著下降。

克麗奧帕特拉雖有幾幅肖像畫流傳下來，不過最能看出其容貌的則是雕像。克麗奧帕特拉的雕像有著一頭希臘風格的捲髮，然而她真正的模樣卻依然成謎，羅馬時代的歷史學家普魯塔克（Plutarch）曾表示，克麗奧帕特拉長得還算不錯。或許克麗奧帕特拉只是想發揮深厚的素養，令埃及得以續命也說不定。

(本文摘錄自《埃及神祇事典 : 從經典神話了解獨樹一幟的埃及眾神》，東販出版，未經同意禁止轉載。)

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