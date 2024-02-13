快訊

iPhone快沒電…手機還無法充電或充電速度變慢 這6招方法快試試

乾隆穿什麼？清宮龍袍的時尚文化史

富國島遭丟包旅客 年代旅遊：明搭3班機全數回台

初五起4生肖橫財爆發！ 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐》指出，大年初五（2月14日）開始直到25日，四生肖橫財天降。聯合報系資料照
《搜狐》指出，大年初五（2月14日）開始直到25日，四生肖橫財天降。聯合報系資料照

春節年假，大街小巷瀰漫喜氣氛圍，《搜狐》指出，大年初五（2月14日）開始直到25日，四生肖橫財天降，包括生肖鼠、虎、蛇、狗。

生肖鼠

對於生肖鼠的朋友們來說，2月14日至2月25日將是財運逆襲的黃金時期，這段時間裡，有望在工作或投資領域獲得意外之財，甚至可能中得大獎，實現一夜暴富的夢想。此外，正財運也將穩步上升，工資收入有望增長。建議屬鼠人抓住這個好運時機，積極進取，爭取更多的財富和機會。

生肖虎

生肖虎的朋友也將迎來橫財運勢大爆發，可能會因為一些突如其來的機遇而獲得豐厚的收益，比如股票漲停、房產升值等。同時，屬虎人在事業上也有望得到貴人的相助，升職加薪指日可待。然而，財運亨通的同時，也要注意保持低調和謙遜，避免因得意忘形而招惹是非。

生肖蛇

對於生肖蛇的朋友們而言，這段時間將是他們接財納福、喜事連連的美好時光。屬蛇人在工作上可能會遇到一些有利可圖的項目和合作機會，只要稍加把握，便能賺得盆滿缽滿。此外，他們的偏財運也相當旺盛，有望在賭博或抽獎等活動中獲得意外之財。但請注意，雖然財運旺盛，也要理性對待投資和消費，避免盲目跟風而導致損失。

生肖狗

生肖狗的朋友們在這段時期，事業上可能會取得突破性的進展，得到上司和同事的認可和讚譽，這些成績不僅能為他們帶來更多的禁聲機會和加薪可能，還能提升他們的自信心和綜合能力。同時，屬狗人在財運方面也將表現出色，無論是正財還是偏財都有望實現穩步增長。但請記住，財富的增長離不開努力和智慧，要保持謙遜和勤奮的態度，才能持續吸引好運和財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 生肖 財運

延伸閱讀

2024龍年「5生肖」犯太歲 該注意什麼、化解方法一次看

初二墾丁買到這款東山鴨頭…超盤價曝光 網看傻：難怪大家要出國

春節出國人多…他疑「國旅真的沒優點？」 網喊2優勢：完全不用擔心

遊富國島遭丟包…一家12口「半夜還在找飯店」 她氣喊：返台就告

相關新聞

初五起4生肖橫財爆發！ 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢

春節年假，大街小巷瀰漫喜氣氛圍，《搜狐》指出，大年初五（2月14日）開始直到25日，四生肖橫財天降，包括生肖鼠、虎、蛇、狗。

開春見喜！哪些命格農曆一月運勢最旺？好事連連

農曆一月（國曆2024/02/10～2024/03/09）即將到來，為新的甲辰年揭開了序幕。農曆一月又稱正月，亦有「端春」、「初陽」等別稱。在這個月份裡，有「雨水」與「驚蟄」這兩個節氣，既充滿春節的熱鬧與喜慶，也讓人感覺到寒冷漸消的溫暖與明朗。那麼，你的運勢是否也如正月般萌動生發、充滿生機？科技紫微網將為你具體分析

2024運勢越來越順！3大生肖迎來人生轉機 財運必達、桃花找上門

在人生中總是會遇到一些困難和挑戰，讓我們感到迷茫和無助，但是有時候人在低潮的時候就會迎來轉機，「搜狐網」列出了3個生肖在2024年會迎接「人生轉機」，財運亨通、事業順利，快來看看你上榜了嗎？

每日星座運勢／獅子負面思考影響大 應找發洩途徑

2024-02-13牡羊座短評：顧好眼前，活在當下。【整體運★★★★☆】今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅

喜歡搞事三星座？水瓶外星人點子多、天秤追興趣、「這星座」平凡中找小確幸

有些星座閒不下來，一但生活沒事做就覺得無聊，所以就開始搞出一些事情。命理網站旺好運分享「這些星座真的有夠愛搞事情」，快看看誰上榜。

鼻頭大、腎臟功能好、用長皮夾易致富？命理師簡少年曝秘辛

想提升你的財運嗎？簡少年，在其著作《簡少年現代生活改運書》中，分享了一個簡單卻深具啟示性的財富管理秘訣。作為新創科技圈的國師和專業的命理看相風水師，簡少年指出一個日常生活中常被忽視的現象：使用長夾的人似乎更容易累積財富。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。