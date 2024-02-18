殺破狼週運勢／獅子職場有風光表現、單身水瓶被天菜吸引

白羊座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會結束掉一個案件或是職務，工作有小幅度的更動，調整到別的單位去。某些白羊座則是在此時正式提出辭呈，轉換到新的領域去。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽與水星進入心靈宮位，暗戀的對象察覺到你的心意，但雙方無法發展。某些白羊座秘密戀情被揭開，遭受許多言語奚落，你卻越挫越勇，不想放棄守護已久的戀情。

人際關係方面，金星與火星合相在人際關係宮位，與冥王星齊聚。身處在一個不友善的環境，除了充滿明爭暗鬥，還須防範各種陷害。不要太快信任現在對你好的人，可能會被對方出賣。

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，木星受到在人際關係宮位的金星、火星影響，購物時當心發生消費糾紛，遇到過度熱心服務的推銷員，最好保持警覺，若發生問題，找不到申訴管道。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星與火星齊聚志業宮位，與冥王星齊聚，業績長紅，顧客忠誠度很高，會指名要求你長期服務。某些金牛座則是會開始嘗試微型創業，成立個人工作室，工作項目也比較單純。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、子女宮位，與喜歡的人之間有第三者介入，或是無意間成為他人關係中的小三，會快刀斬亂麻，迅速結束掉這段關係。有小孩或是養寵物的金牛座，則要當心孩子的健康與安全。

人際關係方面，太陽與水星進入人際關係宮位，與土星、海王星齊聚，並受到滿月能量影響，捲入複雜的情感關係，使得某些朋友也會和你保持距離。某些金牛座幫忙他人解決情感問題，反而公親變事主，被人當成破壞者。

健康運方面，木星與天王星齊聚命宮，目前正受到內分泌失調或是神經系統異常的困擾，有些病痛很難找到病因。代謝系統變差，有嚴重發福的傾向，需靠飲食與運動控制。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，金星、火星合相在遠行宮位，與冥王星齊聚，選擇人潮較少的時期到海外旅行，會覺得受到較愉快的待遇。某些雙子座會參加挑戰性較高的旅遊方式，獲得他人難以體會的成就感。

學業運方面，金星、火星合相在學業宮位，與冥王星齊聚，會獲得到海外交換學生的機會，同時也會思考未來到海外深造的計畫。某些雙子座會遇到優秀的指導教授，在自己喜歡的領域鑽研深層的理論。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、水星進入工作宮位，與土星、海王星齊聚，受到滿月能量影響，在職場表現過於亮眼，功高震主，招人嫉妒，受到排擠，覺得社恐，會思考是否辭掉工作，在家接案創業。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個親人這段時間情緒不佳，家中的氣氛降到冰點。有些雙子座則是租約到期，必須在短時間內時間搬家，有很多東西來不及帶走，在很匆促的狀況下先找到落腳的地方。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，金星、火星、冥王星齊聚財務宮位，消費時因為信用卡紅利回饋，獲得喜歡的禮物或是折扣。有投資習慣的巨蟹座，短線操作得宜，可小賺一筆資金。

工作運方面，滿月發生在面試、考試宮位，面試新工作會獲得錄取通知，工作塵埃落定，參加各種考試與認證的巨蟹座，成績公佈，可通過門檻，進入公務機關工作，或是得到工作升等的資格。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具壽終正寢，要換新了。駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較多，即便搭乘大眾運輸工具，也容易發生不愉快的事件，這段時間注意交通安全。

健康運方面，金星、火星合相在疾厄宮位，與冥王星齊聚，依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要當心著涼感冒，或是病毒感染，導致喉嚨發炎，泌尿系統較為脆弱，注意水分攝取與私密處保養。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，一筆大額的帳單或債務在此時清償，經濟壓力輕鬆許多。有投資習慣的獅子座，由於太陽與水星進入財務宮位，投資標的見好就收，可變現運用。

感情運方面，金星與火星合相在感情宮位，與冥王星齊聚，目前正處在熱戀階段，親密關係頻繁。單身的獅子座，對職場某個合作夥伴有好感，並有許多肢體接觸的機會，但職場口舌是非多，需拿捏好尺度。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與天王星齊聚在志業宮位，在職場上有風光的表現，然而木星受到夥伴宮位的金星與火星影響，明明沒幫上忙卻硬要來沾光的人會讓你覺得作噁。

健康運方面，水星與太陽進入疾厄宮位，與土星、海王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統疾病，並要注意心血管方面的問題，情緒狀況起伏劇烈，注意心理方面的疾病，慢性疾病纏身，容易感到厭世。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星與水星齊聚在工作宮位，與冥王星齊聚，工作效率提升，在職場表現亮眼，會承接光鮮亮麗的案件。某些處女座雖然被同儕孤立，但獨立作業卻因此擁有更多的自由，處理許多事務更為游刃有餘。

遠行運方面，木星與天王星齊聚遠行宮位，在海外生活、工作、外派、留學、打工渡假的處女座，在異地可交到許多新朋友。但由於木星受到健康宮位的金星、火星影響，在國外水土不服，身體狀況不適應。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與情感對象溝通不良，許多鴻溝難以跨越，兩人爭執較多，始終無解。某些處女座與情感對象已經走不下去了，決定快刀斬亂麻，毅然與對方分手。

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。女性則要注意婦科方面的問題。金星、火星合相在健康宮位，容易著涼感冒或病毒感染，喉嚨嚴重發炎。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，水星、太陽進入工作宮位，與土星、海王星齊聚，工作效率提升，並將麻煩的問題解決掉，使得各項事務順利進行，在職場也因此有亮眼的表現，受到許多人另眼相待。

感情運方面，金星、火星合相戀愛宮位，與冥王星齊聚，戀情發展快速，親密關係頻頻。正在曖昧中的天秤座與喜歡的人有許多肢體上的接觸，心頭小鹿亂撞，感到很甜蜜。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在精神宮位，睡眠狀況不理想，經常會做噩夢，白天精神恍惚。太陽、水星進入健康宮位，當心著涼感冒，或是病毒感染，引起呼吸道發炎，並引發心血管系統的不適。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到太陽與水星影響，為了戀愛對象不惜傾家蕩產，討對方歡心，卻適得其反。某些天秤座在小孩、寵物身上花很多錢，孩子狀況令你擔憂。有投資習慣的天秤座千萬不要炒短線，可能瞬間負債累累。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，金星、火星合相家宅宮位，與冥王星齊聚，會將家中多餘的東西斷捨離，使得居住空間清爽很多。需要搬家的天蠍座，會找到環境較佳的物件，並很快入住新居。

本週須注意的部分

感情運方面，水星、太陽進入工作宮位，與土星海王星齊聚，受到滿月能量影響，與喜歡的對象鬧情緒，雙方溝通不良，陷入冷戰，甚至從此分道揚鑣。某些天蠍座與伴侶的家人鬧得不太愉快，或是夾在家人與戀人中兩面為難。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友情緒不佳，到處找人訴苦，對於解決事情卻無濟於事，會暫時封鎖對方，以免受到負面情緒影響。某些天蠍座則是離開一個團體，與一些人斷絕往來。

孩子與寵物方面，水星與太陽進入子女宮位，與土星、海王星齊聚，熱戀中的天蠍座懷孕機率高，但這個孩子並不在你的期望中到來，會是你的困擾。某些天蠍座的小孩或寵物健康狀況不佳，令你擔心。或是會撿到體弱多病的毛孩。

射手座：

整體運勢

旅遊運方面，金星與火星合相在旅遊宮位，與冥王星齊聚，外出旅行會因為特殊身份，或是善用信用卡優惠，得到服務升等的待遇。某些射手座則是挑戰較為艱難的旅遊方式，像是徒步環島，或是攀登難度較高的山嶽，獲得成就感。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會完成一個任務或職務，轉換到更適合自己能力的單位工作。某些射手座則是決定辭掉目前的職務，好好休息一陣子，思考自己想過什麼樣的生活，不想為了賺錢綑綁住自由。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星、太陽進入家宅宮位，並與土星、海王星齊聚，生病的親人健康狀況好轉，心中的擔憂終於可以放下。某些射手座會想購買房地產，需要貸款較高的利率，但會有家人幫忙支持。

交通運方面，火星與金星合相在交通宮位，與冥王星齊聚，心愛的交通工具會被不明人士損毀，而花許多金錢維修，感到很心疼。這段時間當心與人發生行車糾紛，開罰單的機率也較高，需特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，太陽、水星進入面試、溝通宮位，與土星、海王星齊聚，以理性的方式面對各項刁鑽的問題，可錄取進入理想的單位。在職場即便不善於溝通，在努力克服表達障礙的情況下，許多客戶都會肯定你的表現。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，終於完成重要的論文，可拿到重要的學分，或是確定獲得學位。某些摩羯座則是在海外結束了交換學生或是留學生活，即將回到故鄉。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星與火星合相在金錢宮位，與冥王星齊聚，並受到木星影響，被某種昂貴的物品吸引，衝動消費，使得日後的經濟狀況得要縮衣節食，某些摩羯座則是有預期外的花費，月底生活費用有些捉襟見肘。

感情運方面，木星與天王星齊聚在戀愛、子女、娛樂宮位，木星受到金星、火星影響，花了許多錢討好戀愛對象，把對方寵成了公主（子）病。某些摩羯座則是把錢浪費在小孩、寵物、追星這些事情上，導致自己經濟狀況吃緊。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與火星合相在命宮，與喜歡的人親密關係頻繁，感情甜蜜。單身的水瓶座會被某個天菜吸引，並與對方有肢體上的接觸，心中小鹿亂撞，心情愉悅。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的帳單終於清償，經濟壓力輕鬆許多，太陽、水星進入金錢宮位，與土星、海王星齊聚，會開始用心理財存錢，精簡開銷，不購買沒用的小廢物。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎，注意飲食衛生。女性則要注意婦科方面的問題。火星與金星合相在命宮，當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎，並當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。

工作運方面，金星與火星合相在命宮，受到木星影響，目前承接光鮮亮麗的案件，十分忙碌，甚至需要把許多文件帶回家中完成。某些水瓶座在家遠端工作，看似輕鬆，但隨時都在待命狀態。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星齊聚面試、溝通宮位，面試新工作十分討喜，很快就會收到錄取通知。有穩定工作的雙魚座，與客戶溝通順暢，很快就能簽下重要的合約。

旅遊運方面，木星與天王星齊聚在旅遊宮位，會有一個旅遊計畫，在短時間內快閃好幾個城市，到嚮往的景點打卡。某些雙魚座會因為工作需要出差，差旅待遇極佳，還可順便遊覽當地。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、水星進入命宮，與土星、海王星齊聚，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統與心血管方面的不適，甚至留下後遺症，成為慢性疾病，難以根治。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象發生不愉快的問題，會與對方冷戰，甚至因此分道揚鑣。某些雙魚座則是無預警被喜歡的人封鎖，自己也不知為什麼。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

商品推薦