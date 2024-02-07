迎春好運！立春後運勢爆棚的三大生肖

俗話說「立春一日，百草回芽」。作為二十四節氣中的第一個節氣，立春節氣是一個充滿希望，給人無限憧憬的日子。不過，這一次的立春節氣有些特殊，通常來說立春節氣會落在農曆新年開始後，2024年則不同，今年的立春為陽曆2月4日，依舊還在癸卯兔年的尾巴裡。



由於癸卯兔年是閏年閏二月，農曆的閏年會出現「一年兩頭春」，也就是年頭年尾各一個立春的情況。既然立春在下一年的新年之前就出現了，甲辰龍年就不會有立春這個節氣，俗稱「無春年」。面對這個無春年，我們要如何為接下來的一整年預備好運呢？以下科技紫微網就來為你詳細說明。

立春迎福秘訣！如何放大新年好運？

在古代農耕社會，人人都靠天吃飯。立春在農事上是一個重要的節氣，自然有很多相應的習俗。

在立春之日的前一天，會舉行莊嚴肅穆的「迎春」儀式。皇帝攜百官於郊外接「春牛」，迎「句芒神」，以祈求風調雨順，五穀豐登。城內則有報春人在大街小巷高喊「春來了」，人們路遇報春人，都會以禮相待。

「春牛」是以黃土製成，裡面裝有五穀雜糧。迎回春牛後，官員們會在立春當日以彩鞭鞭打春牛三次，又曰「打春」。擊碎春牛後，五穀掉落，人們將散落的五穀撿回自家穀倉，寓意倉滿糧足。

在立春當日，還要吃上一些春餅，春捲，蘿蔔、薑、蔥等食物，稱為「咬春」，寓意為「咬得草根斷，則百事可做」。

哪三個生肖立春後開始轉運？

立春之後，萬象更新，盎然春意之下盡顯生機。以下3大生肖會迎來一波好運氣，請注意接收喔！

生肖牛：

整體運勢會呈現一片欣欣向榮之象，過往種種不順，將會隨著立春節氣的到來，出現煥發新生，雨過天晴的吉象。事業方面，大方向將十分順利，偶有挑戰性的任務，只要勇往直前，因勢利導，會得到理想結果。

生肖狗：

這是有利於事業財富的一段時間，只要順勢而行，有機會在應酬交際之中，將以往積累下來的工作難題一一解決。若能積極爭取新任務，或許還有額外獎勵。這段時間，若有出外打拼謀事的計畫，進展也會比較順利。

生肖雞：

此階段的人際運不錯，能得貴人照拂，行事會比往常會更為順利。只要顧好大局，別為小事斤斤計較。另外，若能敢作敢為，主動爭取，將會更易獲得成功。

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