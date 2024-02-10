下周生肖運勢／羊忙翻賺翻、龍打牌贏面大、狗感情甜蜜
命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行2/11-2/17。上榜的會有誰呢？快點來看看。
【事業運前三名】
1.羊
本周運勢表現不凡，為第一名。過年期間一樣忙碌，人氣爆棚，更要感謝貴人的提攜與照顧，記得拜年感謝。
2.龍
本周運勢後來居上，為第二名。過年期間財氣上升，家人親戚小賭怡情，但千萬不能固執，或賭性堅強。
2.牛
本周運勢令人羡慕，同為第二名。好好過個年，事業勿急於求進及多言。理財必須果斷採取行動。
3.鼠
本周運勢還算不錯，為第三名。雖有小考驗，一切都在你的掌握中，新年期間心情好，也不忘和相關人士談業務合作。
【財運前三名】
1.羊
本周終於感受到偏財運的到來，無論是過年收紅包，還是家人小賭，手氣都很旺盛，心情開心到飛起來。
2.龍
過年期間財運上升，年前的股東分紅讓你舒服開心過新年，發紅包都很大方，年後也準備積極穩健理財。
3.鼠
本周財運是不可多得的工作績效，以及辛苦之後的報酬。正財豐厚之餘，也要好好的犒賞自己。
【感情運前三名】
1.羊
碰上情人節假期，愛情運轉強又甜蜜加分，否極泰來，敢於表達心中的想法讓對方知道，感受強烈幸福。
2.狗
把握住難得的情人節及新年假期，與感情穩定的另一半，從早上出遊到晚上牛排紅酒大餐，幸福一整天。
3.牛
單身者愛情運上升，從不寫詩的你，為她寫詩，為她畫圖，為她記日記，只因為他是個文藝小青年。
【健康運前三名】
1.牛
健康運勢不錯，早睡早起身體好，過年期間三餐飲食正常，並且還利用早上時間來揮桿練習高爾夫球。
2.龍
健康運尚佳，身體還算硬朗，新春期間參與鄰里公益聚餐活動，大人小孩都開心，你也越忙越快樂。
3.羊
健康運尚可，天氣冷，暖氣房中乾燥，皮膚容易乾燥，多擦保濕乳液，保養噴水霧，也要小心乾癬感染。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
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