12星座過年忙什麼？有人在家耍廢、有人狂拜年、 「這星座」乾脆出國
快要過年了，12星座在過年時期會喜歡做什麼，會在家中耍廢嗎？還是會有不同的計劃呢？
雙魚、天蠍、射手／找朋友玩或出國
雙魚座，天蠍座相對於與長輩見面拜年，過年最喜歡與朋友在一起，小酌一下，聚會一下，不太喜歡在過年時候浪費了假期與不太熟的長輩聊天。
射手座有時候甚至故意安排在這時間出國旅行，一天都不想待在充滿氣氛的地方，想要去感受一個不一樣的新年。
雙子、巨蟹、處女／到處去拜年
最愛到處拜訪拜年，本來朋友很多的雙子座，在過年時總有滿滿的聚會，在這些日子基本上都是一天幾場的拜年。
巨蟹很重視家庭生活，尤其是一些節日，過年時家人去哪就去哪，親戚的聚會少不了，即使自己很宅想待在家，也會被迫的跟著家人到處走。
處女座比較傳統，什麼是過年需要做的都會好好遵守，很喜歡感受過年的氣氛，因此拜年送禮是處女座一定會去做的。
金牛、魔羯、天秤／最好待在家
不是不喜歡過年的節日氣氛，而是相對於外出拜年，最好是別人來自己家裡拜年，尤其是金牛座，魔羯座，平時就不太喜歡一天太多行程，這樣的密集式假期寧願好好在家中等待別人來臨。
天秤座喜歡別人來自己家中作客，喜歡把家裡好好佈置，趁機好好的購物，裝飾家中節日的感覺，朋友，親戚的到來會讓天秤座更有動力佈置。
白羊、獅子、水瓶／隨意隨心不計劃
不太喜歡跟隨傳統，但這組合沒有一個定律，每年都不太一樣，有時很喜歡去拜年，有時又不太喜歡。過年想要做什麼取決於是什麼身份。對於單身的他們，不太喜歡去拜年，但對於已有家室的來說，他們又會變得很傳統。
在不同的年紀，又會有不一樣的心境，反正就是看重感覺，想要做什麼就做什麼。
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