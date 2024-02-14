生命會有斷捨離！我們是一棵植物…需要光合作用代謝掉不要的

紅龍波符第六天，韻律的白世界橋。

生命會有斷捨離，這是生命一個平衡的過程。我們累積了許多不屬於我們的，又或者像植物的新陳代謝，在光合作用中我們提取了我們所要的，但要代謝掉我們不需要的。這是一個平衡的循環過程。

人也是一樣。我們在學習，我們在體驗。我們不斷地在提取我們需要的學習和體驗的資源，但是在這個過程中也有很多東西需要被代謝出來，去放下和斷捨。這樣我們才能夠繼續和平衡我們的旅程。。 《馬雅260—來自星際馬雅的生命智慧，13 月亮曆法 ╳ 宇宙的愛》。圖／布克文化提供

當我們需要成長和提升的時候，我們需要去提取和代謝的更多，而且是在不同的層次，不同的高度。這一切都是為了連接更高的自己，成就更真實的自己，形成跨越世界的大橋，讓我們能夠服務於更高的世界和更高的自己

我們無法保留太多舊的，不合時宜的。這個世界一直在轉變，我們也是一直在更新和轉變。

我們要在提取和代謝中平衡，讓自己穩定在生命的大橋中，去開創屬於自己的天地。

(本文摘錄自《馬雅260—來自星際馬雅的生命智慧，13 月亮曆法 ╳ 宇宙的愛》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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