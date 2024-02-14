生命會有斷捨離！我們是一棵植物…需要光合作用代謝掉不要的
紅龍波符第六天，韻律的白世界橋。
生命會有斷捨離，這是生命一個平衡的過程。我們累積了許多不屬於我們的，又或者像植物的新陳代謝，在光合作用中我們提取了我們所要的，但要代謝掉我們不需要的。這是一個平衡的循環過程。
人也是一樣。我們在學習，我們在體驗。我們不斷地在提取我們需要的學習和體驗的資源，但是在這個過程中也有很多東西需要被代謝出來，去放下和斷捨。這樣我們才能夠繼續和平衡我們的旅程。。
當我們需要成長和提升的時候，我們需要去提取和代謝的更多，而且是在不同的層次，不同的高度。這一切都是為了連接更高的自己，成就更真實的自己，形成跨越世界的大橋，讓我們能夠服務於更高的世界和更高的自己
我們無法保留太多舊的，不合時宜的。這個世界一直在轉變，我們也是一直在更新和轉變。
我們要在提取和代謝中平衡，讓自己穩定在生命的大橋中，去開創屬於自己的天地。
(本文摘錄自《馬雅260—來自星際馬雅的生命智慧，13 月亮曆法 ╳ 宇宙的愛》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)
🔯2024運勢一次看
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言