唐綺陽星座週報：春節運勢出爐！天秤財運佳 雙子別太緊繃
【唐綺陽星座運勢週報2/5-2/18】
(因應春節連假，本次週報為兩週)
星象影響：諸星過魔羯、水星進水瓶、火星進水瓶、金星進水瓶
諸星過魔羯，過年期間依然要盡些責任義務，感受闔家歡樂、整體氛圍愉悅。水星進水瓶，大家喜歡到人多的地方享受年節氣氛，網路世界熱鬧、聚會邀約多，大眾對於國際事務及公共議題感興趣。火星進水瓶，積極參與各種聚會及大型活動，結識新朋友。金星進水瓶，認識志同道合的朋友，在團體中有所收穫。
12星座個別運勢：
雙子：適度放鬆避免太緊繃，對另一半別太強勢管太多
巨蟹：盡責就好別給自己太大壓力，戀情冷淡需時間突破
獅子：對於他人言論別鑽牛角尖，感情別太在意他人眼光
處女：安排喜歡的活動放鬆身心，別讓壓力干擾戀情和諧
牡羊：盡責扮演好自己的角色，經營感情要適度柔情放鬆
天蠍：享受跟親朋好友相處時光，戀愛上兩情相悅機率高
水瓶：需要時間與自己獨處冷靜，戀情別展露負面情緒
雙魚：用智慧應對親友各種問題，拒絕不合適的介紹對象
金牛：感受心想事成的快樂，有機會遇到情投意合的對象
天秤：享受放鬆生活的美好，財運佳，好好享受兩人世界
射手：身邊朋友相挺壓力減輕，戀愛方面有情人終成眷屬
魔羯：忙於春節規劃帶來成就感，感情上爭執帶來好結果
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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