唐綺陽星座週報：春節運勢出爐！天秤財運佳 雙子別太緊繃

2024-02-05牡羊座短評：好事連連。【整體運★★★★★】今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣份都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你

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