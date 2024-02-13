2024挑錢包有撇步！招財選深藍或綠色 換新先別急著用
錢包是我們平常放錢的容器，因此如何挑選、使用錢包，其實也關乎財運的好壞。日本媒體「All About」近來根據「占星術」，分析在2024年該如何挑選運勢旺的錢包，以及在使用上又該注意什麼地方。
文章指出，2024年冥王星雖然移動頻繁，但大致上以水瓶座做為基點。此外，木星於5月25日之前在金牛座，但接下來會移動到雙子座，並且一直停留在該處。冥王星具有開創時代的力量，而木星前往的雙子座，則是代表幸運與擴張的星座，可以成為重要參考指標。
因此在挑選錢包時，可以優先考慮水瓶座形象顏色的深藍色。儘管較淡的水藍色也不錯，但越明顯看得出是藍色的錢包更好，設計上則以簡潔的長皮夾，不會太厚重的款式為佳。雙子座方面，則可以選擇綠色系的皮夾，款式可以選用比較中性的設計。
而在買到新錢包時，不要急著使用，而是先整齊放入數倍於平常隨身帶的金額，放置9到14天，讓錢包「記住」金錢的感覺。另外鈔票的方向也有差，如果人頭向上，代表增加流通性。人頭向下，則會增加儲蓄的運勢。在放置時，可以用白布包著，靜置於陰暗的場所儲蓄財運。
在正式使用方面，可以挑選1月1日、3月15日、7月29日和12月26日四個日子。1月1日是天赦日與一粒萬倍日重合，3月15日為天赦日與一粒萬倍日，再加上寅之日。7月29日為天赦日、一粒萬倍日加上大安。12月26日則是天赦日和一粒萬倍日，都是財運較旺的日子。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言