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2024挑錢包有撇步！招財選深藍或綠色 換新先別急著用

聯合新聞網／ 綜合報導
挑選對的錢包，更能招來財運。圖片來源／ingimage
挑選對的錢包，更能招來財運。圖片來源／ingimage

錢包是我們平常放錢的容器，因此如何挑選、使用錢包，其實也關乎財運的好壞。日本媒體「All About」近來根據「占星術」，分析在2024年該如何挑選運勢旺的錢包，以及在使用上又該注意什麼地方。

文章指出，2024年冥王星雖然移動頻繁，但大致上以水瓶座做為基點。此外，木星於5月25日之前在金牛座，但接下來會移動到雙子座，並且一直停留在該處。冥王星具有開創時代的力量，而木星前往的雙子座，則是代表幸運與擴張的星座，可以成為重要參考指標。

因此在挑選錢包時，可以優先考慮水瓶座形象顏色的深藍色。儘管較淡的水藍色也不錯，但越明顯看得出是藍色的錢包更好，設計上則以簡潔的長皮夾，不會太厚重的款式為佳。雙子座方面，則可以選擇綠色系的皮夾，款式可以選用比較中性的設計。

而在買到新錢包時，不要急著使用，而是先整齊放入數倍於平常隨身帶的金額，放置9到14天，讓錢包「記住」金錢的感覺。另外鈔票的方向也有差，如果人頭向上，代表增加流通性。人頭向下，則會增加儲蓄的運勢。在放置時，可以用白布包著，靜置於陰暗的場所儲蓄財運。

在正式使用方面，可以挑選1月1日、3月15日、7月29日和12月26日四個日子。1月1日是天赦日與一粒萬倍日重合，3月15日為天赦日與一粒萬倍日，再加上寅之日。7月29日為天赦日、一粒萬倍日加上大安。12月26日則是天赦日和一粒萬倍日，都是財運較旺的日子。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

冥王星 天赦日 日本 星座 水瓶座 財運

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