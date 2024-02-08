風象星座／既開朗又疏離…感情流於形式很難長久走下去

風象星座包括雙子座、天秤座和水瓶座。這些星座通常以歡樂、冷靜、知性和睿智自居。在感情方面，他們不會過於緊張，也不會盲目追求愛情。對他們而言，感情是一個展現自己魅力的機會，而不是有緣就要愛得死去活來。白瑜，一位生活策略師兼星座專家，在《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》一書中指出，風象星座的人開朗又主動，他們會積極地營造戀愛的機會，提升自己的愛情運。他們擅長與陌生人交朋友，並能迅速引起對方的興趣。他們充滿活力，思維敏捷，擁有獨特的魅力。他們天生擅長與人相處，對於人際關係有著成熟的認識。

風象星座的獨立宣言 愛與生活的完美平衡

對風象星座而言，感情並非生活的唯一焦點。他們認為，要吸引他人，首先得過好自己的生活。獨立自主的本性讓他們明白「需要愛情，但生活不僅僅只有愛情」的道理。當他們找到志同道合、共享目標的伴侶時，那便是最大的幸福。在感情方面，風象星座致力於成為男神女神。無論是外貌、性格還是專業能力，他們都全力以赴，展現獨特魅力──擁有幽默感但不過於親近，熱愛戀愛卻也珍惜生活的點滴。

風象星座的溫暖與冷漠 感情世界的迷人矛盾

風象星座渴望互動，注重言行的意義，擅長交流。他們活潑有趣，但在不熟悉的狀況下可能顯得略冷淡帶神祕感。當熟悉後，他們變得聒噪，直言不諱，流露出幼稚天真的一面。他們願意坦誠相待，分享觀察和想法。然而，有時他們忽略了在感情中的真實表現，可能會讓人感到驚訝。風象星座容易吸引他人，但在感情中常陷入流於形式的困境，更在互動距離上有困難。了解這一點後，他們或許會明白為何感情磨合對他們不容易。建立互相信任的親密感需要了解自己和對方，並清楚表達情感。掌握情緒，關注對方的需求，是關鍵之一。

《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》。圖／時報出版提供

風象星座的愛情迷思 真愛之路的溫暖指引

風象星座愛情存在三個糾結：吸引力和親密感並不代表真愛，長時間相處也無法解決不確定感，關係未明確前易消磨感情。而愛情成長的關鍵在於建立親密感、溝通、尊重和信任。初期的互動可用來檢視感情，真愛需要刻意經營。白瑜老師提醒我們，遇到懂你的人不容易，更難遇到能溫暖你的人。即使處於不喜歡的環境中，過去的經驗也能指導我們如何生活。喜歡可能讓我們表現得放肆，但愛是克制的。當我們將最柔軟的情感交給那個能觸動我們內心的人時，這就是愛。

(本文摘錄自《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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