本周生肖運勢／豬豐厚年終落袋、鼠有貴人、兔職場漸入佳境

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行1/28-2/3。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.豬

本週運勢超級旺盛，為第一名。久違的氣勢與信心，因你主導權增強，若能溝通調出最大利益，能在這波人事中勝出。

2.鼠

本週運勢有貴人提攜，難得機遇，為第二名。還沒舊曆年就開始規劃年後事業，一切按照自己的步驟前行。

2.虎

本週運勢轉正，扳回頹勢，同為第二名。壓力轉輕。年終聚會同事開玩笑必須有分寸，切忌過火，以免誤會產生。

3.兔

本周運勢在穩定中求發展，為第三名。雖然才到職半年，但一切似乎漸入佳境，愈發順利，和同事的關係也在提升中。

3.馬

本週運勢上揚，職場工作尤其努力，同為第三名。規劃未來頭腦清楚，休息是為了走更長遠的路，賺錢，急沒有用。

【財運前三名】

1.豬

本周財運旺盛，年終獎金豐厚入袋，一年的辛苦算是有豐厚成績。對得起自己，也對得起家人，慰勞不能少。

2.虎

突然就意外的財運上升，你仔細盤算了一番，還是要承認自己聰明的頭腦，與經常不吝嗇地提供好的意見。

3.鼠

持續的好運與財運，總是在辛苦忙碌中獲得代價，善用手中的存款，投資理財，都必須穩當的萊處理。

【感情運前三名】

1.兔

單身者，本周終於迎來新的桃花愛情運，不經意的朋友聚會中，發現了落落大方的她，很想積極地展開追求。

2.虎

愛情運甜蜜，難得與老婆放下緊張的工作，開始準備打掃家中，迎來第一個有媳婦的舊曆年，家庭幸福的再提升。

3.鼠

愛情運上升，年前應酬尾牙聚會多的一週，在密集活動上認識了她，直覺對方和你一樣，也有一見鍾情的感覺。

【健康運前三名】

1.豬

健康運不錯，不論春夏秋冬，依然維持運動的好做瑜珈的習慣，並有意發展為自己的事業，真是健康模範生。

2.鼠

健康運勢尚可，慢跑是這週每周二次固定的功課，因為有了固定的消化運動及注重養生，所以你不怕大吃大喝。

3.馬

健康運不俗，恢復了一周二次的瑜珈課程，找回身體的柔軟感覺，真高興自己的堅持，體型更加的美妙。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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