專家曝「立春」開運妙招 5生肖必躲春：恐影響整年運勢

「立春」為二十四節氣之首，今年（2024）立春將在2月4日下午16點26秒交節氣。命理老師柯柏成表示，今年立春比除夕來的早，民眾可透過「利存法」幫財運添個好彩頭外，他也提醒「這幾類人」需躲春，以免影響自己整年的運勢。

柯柏成透露，由於兔年閏年的關係，今年的立春來的比除夕早，而這個交節氣代表生肖的起算，也就是說之後出生的新生兒，雖然還沒過年但生肖就算是屬龍。他指出，立春作為二十四節氣之首，大家都希望能獲得好運，每年必做的「利存法」，就是將168或1688元轉帳到自己的帳戶，或放現金進錢包，親友之間互轉也可以，幫自己的財運添個好彩頭。

柯柏成說明，在傳統民俗中，立春這天是新舊年的交界點，此新舊交接的混亂氣場，「會對部分人群有不好的影響，甚至會影響這幾類人整年的運氣」，因此這些人需要在當天，進行適當躲避，也就是俗稱的「躲春」。傳說中值年太歲都會在立春這個交節氣時辦準點交接，今年犯太歲的幾個生肖須迴避，以免被太歲沖個正著，「龍、狗、牛、羊與兔五個生肖的朋友就需要躲春」。

柯柏成表示，躲春有幾個原則，交節氣的時程盡量不要外出到人多的地方，無可避免盡量不要吵架，再委屈也是趕快離開現場，「只要脾氣忍不住，一出口就輸了」，在家安靜待著也是不錯的選擇。若因為工作或生活的關係一定要出門，就穿上紅色系列的衣著，絕對避免的是在此時辰到醫院探病，家人如果不幸因故住院需要陪伴，也可以在身上點綴一些紅色系的衣物，如圍巾、手套或帽子。

最後，柯柏成強調，立春前後三天不適合參加奠儀，如果是一般喪家也不會選這種日子舉辦告別式，因為傳統民俗上認為開春就辦白事，會讓喪家一整年不吉利。不過，民眾如果遇到不忌諱的基督、天主教信徒選這幾天辦奠儀，建議盡量禮到人不到，表達情意即可。

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