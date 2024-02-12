鼻頭大、腎臟功能好、用長皮夾易致富？命理師簡少年曝秘辛

想提升你的財運嗎？簡少年，在其著作《簡少年現代生活改運書》中，分享了一個簡單卻深具啟示性的財富管理秘訣。作為新創科技圈的國師和專業的命理看相風水師，簡少年指出一個日常生活中常被忽視的現象：使用長夾的人似乎更容易累積財富。

簡少年指出，長夾最大的優點在於一目瞭然。你可以一眼看到自己擁有多少1000元和100元鈔票，幫助人們培養出一種重要的財務習慣：確切地知道自己身上有多少錢。這似乎是一件簡單的事，但在現代消費社會中，大多數人在購物時往往只是隨意地付錢，對自己錢包裡的具體金額卻知之甚少。

換長夾財富感UP，昂貴款心態也富

當你換用一個長夾，你會更加重視和理解金錢的價值，這是理財的第一步。有人建議，選擇一個較昂貴的長夾可以提升你的財富感，這是基於心理學原則「你要成為誰，得先假裝自己是誰。」的理念。換言之，購買一個高檔長夾，長期下來可能幫助你進入富裕階層。然而，我勸你根據自己的經濟能力做出選擇，避免為了外表而犧牲基本生活需求，造成經濟壓力。

大鼻頭財運加分，堅硬更勝40歲後見

根據面相學，「財帛宮」指的是鼻頭，通常鼻頭較大的人被認為更有財運。然而，僅有大鼻頭並不足夠，它還應該是堅硬的。如果鼻頭大但軟，則可能會面臨財務困難。重要的是，根據這門學問，一個人的財運通常在40歲之後才開始顯著。因此，即便你的鼻子很大，若年紀尚輕，目前財務狀況不佳也是正常的。經過努力，你將會有所獲得。此外，鼻頭的狀態也與人的腎臟、脾臟和胃的健康狀況有關。

腎臟掌管恐懼，財運隨心轉，脾胃好，財源滾滾來

在中醫理論中，腎臟與情緒中的恐懼密切相關，被稱為「腎主恐」。長期的恐懼和緊張會影響腎的脈氣，而健康的腎臟則與強烈的安全感和冒險精神相聯繫。腎臟的狀況與財運有關：要抓住致富的機會，需要一定的冒險精神。然而，多數人在財務上大起大落，難以穩定持有財富。這與所謂的「財庫」有關，後者與脾胃的健康狀況有很強的關聯。一個人如果脾胃狀況良好，則更有可能積累和保持財富。

腎臟健康財運上揚，性能量轉事業成就非凡

想要提升財運，首先要關注腎臟和脾胃的健康。《思考致富》一書中提及，財富與性能量的管理有關，這反映了腎臟的重要性。破崙．希爾指出，成功與個人對性的態度息息相關。他發現，沉迷於性慾的年輕成功者往往事業不持續，而那些能將性能量轉化為事業動力的人則能取得更大的成就。這強調了改善腎臟的必要性。如果一個人過度放縱夜生活，其腎臟健康可能會逐漸衰退，從而喪失安全感，這對其事業穩定發展也極為不利。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

細嚼慢嚥脾胃健康先，厚上眼瞼財富早日來

為了改善脾胃健康，最直接的方法是細嚼慢嚥和按時進食。觀察商界領袖，他們在吃飯時通常都很從容，不會匆忙吞嚥。中醫建議，每口飯應咀嚼30次，以促進脾胃的吸收效率。脾胃的狀況不僅影響鼻子和腎臟，也與代表田宅宮的上眼瞼有密切關聯。脾胃狀況良好時，上眼瞼通常較厚；反之，若脾胃狀況不佳，上眼瞼則較薄。擁有厚上眼瞼的人通常在年輕時就容易擁有不動產。因此，記得要保養脾胃，按時健康進食，這有助於你早日躋身有產階級。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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