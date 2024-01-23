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週五迎尾牙！由來與習俗禁忌一次看 土地公喜甜、4水果不宜上桌

聯合新聞網／ 綜合報導
本週五（1月26日）將迎來一年一度的尾牙，許多民眾會當天吃刈包。刈包示意圖。報系資料照
本週五（1月26日）將迎來一年一度的尾牙，許多民眾會當天吃刈包。刈包示意圖。報系資料照

許多公司在農曆年前都會吃尾牙，犒賞員工一年的辛勞之外，也會舉辦表演、抽獎等活動。不過可能很多人不曉得為什麼要吃尾牙？傳統習俗上的尾牙是哪一天呢？本篇文帶您一次了解「尾牙」的由來與習俗禁忌

什麼是尾牙？2024國曆尾牙是哪一天？

古代商人會在農曆每個月的初二、十六祭拜土地公，祈求生意興榮，俗稱「牙祭」又稱「作牙」，而每年農曆12月16日最後一次作牙就稱為「尾牙」，換算成今年的國曆日期落在本週五，也就是2024年的1月26日

為了感謝神明整年的保佑與照顧，古代許多商家在尾牙這天，會準備較為豐盛的祭品。延伸至今，許多公司老闆會在農曆年前一個月內開始宴請員工，逐漸變成現在「吃尾牙」的習慣。

尾牙怎麼拜？供品選擇一次看

命理師柯柏成指出，尾牙祭拜無論供品豐盛與否，都只有一個原則「祭如在」，也就是在祭祀時，要當作神明出現在眼前接受供奉一般，誠心誠意的祭拜，且要親自參與祭祀，尤其身為老闆一定要出席。

在供品選擇上，鮮花素果便足夠，由於土地公喜愛吃甜，糖果、餅乾、等甜食都十分合適，也可以準備甜麻糬和酒，象徵把錢財黏住、財富長長久久。有些地區性的土地公會有個別喜好，如陽明交大新竹光復校區門口前的土地公，就特別愛「仙草蜜」。

最建議的祭拜時間為早上8點到下午4點，有人建議應避開中午時段，因為土地公有睡覺的習慣。命理師謝沅瑾則指出，最佳祭拜時辰有四個，清晨5時至7時40分、上午9時至下午1時20分、下午3時至4時20分、傍晚5時至晚間6時20分。

尾牙傳統習俗與禁忌

習俗上，尾牙除了拜土地公，也會同時拜地基主，貢品準備較為簡易，以日常飯菜為主來祭拜。不過要特別注意的是，芭樂、番茄、李子、釋迦4種水果不宜拿來祭拜，端上供桌會被視為對神明不敬。

除了祭拜之外，尾牙最重要的習俗就是吃潤餅和刈包，潤餅有富潤家庭的吉祥涵義，刈包則因為外形似錢包，是發財的象徵。

禁忌的部分，作牙是祈求生意興隆，因此尾牙祭有幾個行業比較特殊，醫院、藥局、殯葬業等行業不宜作牙

柯柏成也提醒，今年的土地公尾牙祭可以多做一件事情，老闆可以把預計開工要發的紅包現金，繞土地公香爐三圈，開工後發下這筆錢，可以把土地公福氣分發給員工，讓來年生意火旺、員工平安。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

尾牙 土地公 禁忌 農曆年

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