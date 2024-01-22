本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名是「財神爺關注人物」：財庫能收穫滿滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人將面臨非常大的工作量，但能得到豐厚的收益，有人則是誠信為本，就能收穫滿滿，增旺財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬龍

如果你是做生意，屬於代工或加工業者，在本周將會有非常大的工作量，來自不同客戶的數件訂單將同時到達，讓你備感壓力，甚至有些難以應付，但請你一定要把心穩住，這是老天給你的一個大紅包，只要你與員工、同事們齊心協力，不僅能完成工作，更會得到豐厚的收益。

第四名：血型O型+生肖屬雞

國人對於健康養身的觀念不斷抬頭，食用健康食品的人數也逐年增加，如果你是經營藥局或健康食品相關的店家，在本周的運勢將開始發燙，這段時間裡有機會遇到許多客人前來詢問相關產品，只要你本著誠信，推薦最適合的商品，必定能讓你財源廣進，生意興隆。

第三名：血型A型+生肖屬兔

在琳瑯滿目的百貨公司中，許多商品令人看得眼花撩亂，如果你是從事百貨專櫃的銷售員，在這段時間裡，業績將有機會大幅進展，許多商品能夠順利賣出，尤其是從事國際精品，屬於高單價的銷售員，財運更旺，只要你能以潮流為誘因，就能說服客人消費，讓自己的獎金迅速衝高。

第二名：血型B型+生肖屬蛇

在交通發達的時代裡，無論是人員或貨物的運輸，已是生活中的一部分，如果你是貨運司機，在這段時間裡，將會有加班送貨的趨勢，計程車司機則能夠不斷接客，應接不暇，在本周這類型的工作朋友，會有相當強盛的工作運勢，隨之而來的就是財源滾滾，讓自己的荷包更加豐滿。

第一名：血型O型+生肖屬牛

如果你是從事室內裝潢、屋內修繕的相關工作者，將是本周財神爺要關注的重點人物，在這段時間裡，會接到許多訂單生意，同時也需要絞盡腦汁，滿足或解決客戶的問題，但辛苦絕對能獲得回報，只要你誠信為本，讓屋內煥然一新，就定能收穫滿滿，增旺財庫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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