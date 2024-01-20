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2024年「3生肖」一鳴驚人！猴感情有斬獲、鼠投資有成、第一名不斷突破高峰

聯合新聞網／ 非貓不可
2024生肖運勢圖。圖片來源/ingimage
2024生肖運勢圖。圖片來源/ingimage

新的一年剛展開，許多人都懷抱著新希望、新目標，期許在感情、事業或財運上能有好的成果，在十二生肖中，就有幾個生肖能夠異軍突起，一鳴驚人，在各別運勢中扶搖直上，讓眾人羨慕，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：猴

聰明的猴寶寶做起事情來總有自己的一套方法，或許不會按部就班，以抄捷徑的方式加一些投機取巧的小聰明來進行，但總能達成自己的目的，所以有些人會覺得猴寶寶很狡猾，能夠瞬間超車，從中途殺出來，在2024年的運勢上，猴寶寶很有機會在感情上大有斬獲，而且對象不是俊男就是美女，他們將以迅雷不及掩耳的速度告訴你，他即將步入禮堂，讓你驚訝又驚嚇，羨慕又忌妒。

第二名：鼠

害羞又內向的鼠寶寶，常常以知識淵博的形象出現在大家面前，多愁善感的情緒讓他們看起來更像一位詩人，而鼠寶寶最大的特點就是他們思維非常有條理，而且觀察力特別的強，只要有風吹草動，都會觸發鼠寶寶敏感的神經，在2024年的運勢上，投資理財將會是鼠寶寶發展得最為漂亮的部分，只要他願意花點心思研究，你將會看到鼠寶寶猶如成吉思汗般，在投資市場上戰功彪炳，大顯神威。

第一名：雞

自命不凡的雞寶寶，他們果敢、敏銳，最喜歡彰顯自己的才能，深怕被隱沒在人群之中，充滿戰鬥力的他們，好勝心強，絕不輕易低頭，總會在困境中找尋出路，在絕望中發現希望，讓自己保有立身之地，而2024年的運勢發展上，雞寶寶的能量會逐漸爆發，他們在工作事業上的成績能步步高升，建立許多豐功偉業，不斷的突破高峰，讓眾人眼睛為之一亮，看見雞寶寶不鳴則已，一鳴驚人的強大震撼力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

運勢 生肖 詩人 理財

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