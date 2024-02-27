每日星座運勢／獅子讀職場策略書籍 對工作有好處

2024-02-27

牡羊座

短評：規劃之日，不宜冒進。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，單身者有時間不妨多到咖啡館坐坐，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

做事會有較多顧慮，容易半途而廢。應多給自己信心，堅定信念才好。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不彰，容易盲目跟風、缺乏主見，導致投資誤判機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 硃砂紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：工作愉快的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶怎麼辦？有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

【事業運★★★★☆】

有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。

【財富運★★★☆☆】

應理性消費，別隨意揮霍。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 芥末黃

開運方位：東北方向

雙子座

短評：整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

【整體運★★★★★】

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

【事業運★★★★★】

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

【整體運★☆☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！

【愛情運★★☆☆☆】

多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，雖然很忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望強烈，有負債超前消費的傾向，要控制消費額度減低風險。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

獅子座

短評：今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

【整體運★★☆☆☆】

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者對愛執著，今天特別固執，即使是不被看好的感情仍要堅持，顯得盲目。

【事業運★★★☆☆】

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

【財富運★★☆☆☆】

今日財運的變化加劇。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

處女座

短評：只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

【整體運★★★★☆】

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

【愛情運★★★☆☆】

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

天秤座

短評：別讓自己太懶散，做好工作規劃。

【整體運★★★☆☆】

享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。

【愛情運★★★☆☆】

感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。

【財富運★★★☆☆】

別把錢抓得太緊，當用則用。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：強出頭吃虧的是自己。

【整體運★★★☆☆】

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★☆☆】

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

【財富運★★★☆☆】

財來財去，不知道把錢花哪兒去了！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 金桔綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：頭腦較清醒，容易有成績。

【整體運★★★★☆】

頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機app，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候了，做個傾聽者吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

【財富運★★★★☆】

財運旺盛，借出的款項可望收回。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 辣椒紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：新手上路需多加注意。

【整體運★★★☆☆】

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★★★☆☆】

應酬支出較多，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：今天的溝通力顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

【財富運★★☆☆☆】

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘑菇灰

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：說到不如做到！

【整體運★★★★☆】

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神；別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

【事業運★★★★★】

事業運超級旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別順心，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 檸檬綠

開運方位：西北方向

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