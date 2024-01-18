周六大寒！水瓶時代來臨 「3星座」未來20年運超旺

本周六（1/20)進入大寒，是一年當中、也是冬季的最後節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，今年大寒特別不一樣，因為1月20日冥王星將進入水瓶座，意味著正式的水瓶時代來臨，如果能檢視自己過往的錯誤、徹底改變自我，重生將來臨，尤其風象星座的水瓶、雙子、天秤三寶將得到解放，名、權、利三收的機會非常強大，包含上升、太陽、月亮星座都算數，但相對的也需要低調，不要因狂妄自大而惹禍，把握時機可以旺運20年！

邱彥龍老師指出，大寒節氣有雙喜，第一喜，天王星在1月23日準備正式順行，經歷為期約五個月的逆行終於轉正，容易有突然來的財富跟好運。創新與突破、科技與科學能得到提升，改革有所實現，一切回到正常軌道。第二喜是太陽與冥王星合相，名氣與財富可得到大爆發，容易心想事成，壞事則容易被曝光，帶來大破財。另外，這樣的星相也代表藥品藥劑研發、毒物專家、開礦商、地下疏通行業等，農曆年後將有不錯的發揮。

邱彥龍老師分析，大寒期間這16天，金星問題比較大，也就是自己容易跟自己過不去，糾結與心態不平衡比較重，容易為生計、感情、婚姻、子女、地產、遺產、財富、娛樂等方面焦慮與不悅，錢財和情感上的壓力會比較大，財富與娛樂無法達到平衡的結果，就是家庭裡的口角與紛爭多，內心的怨言也多，病毒也會在此時肆虐，還有要小心瓦斯氣爆火災、水管破裂、開刀、血光、嚴重交通意外、雪崩、滑雪骨傷、毒品過量、酒駕等問題，邱彥龍老師提醒，這段期間飲食與身體也要特別注意，像是感冒、新冠、肺炎、耳鼻喉發炎、腰背腎發炎、中毒、痛風、呼吸困難、高血壓、眼疾、癌細胞擴散、骨折、風濕、子宮肌瘤、坐骨神經發炎、骨刺、腸胃出血、心臟瓣膜閉合不全等。

邱彥龍老師建議，大寒這段期間除了可多佩戴金飾、金銀錶等幸運物之外，也可隨身攜帶紅包袋、紅繩或五色線，可增加名氣，招好人緣與貴人，帶來偏財運並擋災避難。

另外，大寒期間太陽、火星與海王星最旺，則有利於元首等政府官員、名人、網紅、演藝人員、大企業家、軍警人員、軍工行業、軍火商、化學、醫藥、醫美行業、內外科醫療行業、消防、爆竹、酒店業、旅館、KTV、水產、海產業、物流業、陸海空運輸、食品業、飲料、石油等液體相關行業，還有創新、遊戲、研發行業等也都會有不錯的成績。另外，有7個星座擁有好運，除前面提到的風向三寶之外，還有雙魚、金牛、處女、摩羯座，財運、貴人運與福德運都很強，可善加運用。

邱彥龍老師引用《易林·屯之觀》卦：『東鄰嫁女，為王妃后。莊公築館，以尊王母。歸于京師，季姜悅喜。』強調今年大寒期間，很適合和談、合夥、嫁娶、和親、訂婚、簽協議、同盟等，好事易成且共榮共享，可以把握機會在這段期間談合作，無往不利，圓滿喜樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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