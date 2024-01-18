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周六「大寒」養生六大禁忌！別太早起、少喝酒、「這種食物」別吃

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
大寒示意圖。圖片來源/ingimage
大寒示意圖。圖片來源/ingimage

1月20日「大寒」，也是24節氣中最後一個節氣，同時「大寒」也代表最寒冷的時節已經到來，過了「大寒」就是「春分」。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，關於「大寒」的六大禁忌還有開運法。

《大寒如何養生旺運》

1.喝粥，喝熱湯：

「大寒」的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥不僅可以養胃還能讓身體暖，若用羊肉.豬大骨.烏骨雞.鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

大寒喝粥，不僅可以養胃，還能讓身體變暖。圖片來源/ingimage
大寒喝粥，不僅可以養胃，還能讓身體變暖。圖片來源/ingimage

2.多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃：

「大寒」天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。

3.睡前泡澡：

外出回家的人，可在「大寒」天裡睡前泡熱水澡能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

4.「大寒」節氣，大多與農曆年接近，因此古代人，開始在這個日子採買年貨，春節禮品，準備祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末。

5.古人過往會以「大寒」節氣來預測下一年會如何？「大寒」氣候的變化預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事。因此有以下判斷諺語：

「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」見三白就是下雪、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

《大寒禁忌》

1.忌食生冷食物：

「大寒」切記不可以吃冰冷食物，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。

2.「大寒」不宜過早外出

「大寒」天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3.忌激烈運動：

「大寒」天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。

老人也容易有心血管的疾病發生，因此「大寒」應避開過量運動。

4.要早睡晚起：

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此「大寒」後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

5.少喝酒：

「大寒」天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。

6.暖氣不宜過強：

有在使用暖氣的朋友不宜在「大寒」節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。

節氣 大寒 中醫

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