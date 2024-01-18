進擊的最後一個月！哪些命格在農曆十二月好運炸裂、心想事成？

農曆十二月（國曆2024/01/11～2024/02/09），寒冷的冬季正風情萬種地接近尾聲，而新的一年即將來臨。那麼，你的運勢是暫時冰封，還是好運到炸裂？科技紫微網將為你分析一二，準備迎接進擊的農曆十二月吧！

【讀文小提醒】以下內容參考紫微斗數命宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看命宮左上角紅色字主星。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

運氣最好：

命宮破軍-運氣爆棚、事半功倍

愛情最甜：

命宮天府-月老牽線、邂逅愛情

事業最旺：

命宮天梁-機會頗多、貴人運強

財氣最豐：

命宮武曲-幸運加持、進財可觀

開創型主星

命宮有七殺

幸運指數：★★★☆☆

運勢較為平淡，難有驚喜。想要有更大收穫，必須積極行動。只是例行公事很難有所突破，甚至會出現消極的情緒。嘗試想做的事，雖然短期內難見成效，卻是好的開始。

命宮有破軍

幸運指數：★★★★★

此月運氣爆棚，心想事成。易有驚喜，收穫遠超預期。有利執行新計劃，推行順利，可快速看到成效。而且，以往難解的困難也多能輕鬆化解，要好好抓住這個月的旺運。

命宮有廉貞

幸運指數：★★★★☆

頗為幸運，凡事多能遂願的一個月。有利接觸不同領域的朋友，有機會獲得啟發，思維與眼界更開闊。心中的想法可以大膽實施，多能看到實質效果。

命宮有貪狼

幸運指數：★★☆☆☆

運氣不好，情緒不佳，易躁易怒的月份。不利人際交往，易起爭執，必須減少應酬，避免糾紛。宜適當安排休閒、獨處、冥想等，讓心靈獲得平靜。心不亂，則氣運暢。

領導型主星

命宮有紫微

幸運指數：★★★☆☆

運勢平穩，一如往常，沒有特別的事情發生。不利急於表現，默默做事，低調做人，把份內事做好，反而有轉機。情緒相對穩定，思路清晰，有利接觸學習新技能，易有收穫。

命宮有天府

幸運指數：★★★★☆

幸運女神降臨，還易獲得月老牽紅線，是充滿粉紅色彩的一個月。此運對單身者特別有利，多到充滿藝術氣息、學習氛圍較濃的環境走一走、逛一逛，易邂逅靈魂伴侶。

命宮有武曲

幸運指數：★★★★☆

此月頗為幸運，精神狀態良好，各方面運勢穩中有升。此運對投資理財特別有利，易因有明確的財富目標，對財經資訊敏銳，能抓住商機而有樂觀進賬。

命宮有天相

幸運指數：★★☆☆☆

精神不振，能量較弱的一個月。精力易分散，難以專注，小心做事常出差錯。特別要留意出行安全，開車勿路怒，寧願慢一些也別輕易超車。走路多留意腳下，易磕傷撞傷。

支援型主星

命宮有太陽

幸運指數：★★★☆☆

這個月運勢較平順，雖無太多驚喜，但也多能滿足、心安。思維較活躍，表達慾望較強，有利分享想法，與朋友見面互動，或是做一些與文藝相關的事，易產生愉悅感。

命宮有巨門

幸運指數：★☆☆☆☆

運氣不佳，諸事不順的月份。頗為費力，常感疲憊，但付出難有收穫，各方面都不易有起色。切忌消沉，有利休息調整心情，遇事換個角度思考也許有不一樣的心境與收穫。

命宮有天機

幸運指數：★★★☆☆

運勢平淡，難有表現機會。想要靠運氣達成所願不易，必須勞心勞力方有所收穫。溝通力不強，小心說多錯多。特別是與親友的關係易緊張，勿多管閒事，遠離糾紛。

合作型主星

命宮有太陰

幸運指數：★★★☆☆

偶有好運氣，相對較為平穩安好的月份。做事積極性不太高，易拖延，小心機會被人捷足先登。易於滿足，頗能享受生活，有利安排休閒活動，與親友相聚或獨處都頗為輕鬆。

命宮有天梁

幸運指數：★★★★☆

總體運勢頗為樂觀，易有好運降臨。精神煥發，與周圍人互動相處融洽，遇事易獲得貴人助力。特別是事業面，工作效率提升，有利發表創見，被接納、肯定的機率高。

命宮有天同

幸運指數：★★★☆☆

總體運勢平穩，收穫不多，但多平順。偶爾會顯得情緒化，不宜處理緊急事務。遇事多尋求他人助力，獨自處理難成事。心煩時有利閱讀、聽歌、散步，切不可急於做決定。

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