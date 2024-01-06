尾牙中大獎！命理師揭「6大招財術」加碼12星座關鍵提醒

每月初1、15或初2、16，家家戶戶、公司行號都會祭拜土地公，稱做「做牙」，而一年當中最後一次「做牙」，也就是農曆12月16日（當天是福德正神千秋，適合為自己補財庫！），國曆為2024年1月26日，為了犒勞員工們一年的辛苦，公司行號都會在這段期間陸續舉行餐會酬謝員工，所以也 被稱為「尾牙」。塔羅牌老師艾菲爾在臉書曝光了尾牙招財妙招和12星座尾牙關鍵，希望大家都能如願抱走大獎。

尾牙招財妙招

1、鹽米紅包袋

拿一個紅包袋，放入適量的粗鹽和一些生米，有助於趨吉避兇，提升好運，記得在餐會結束後丟棄，不要帶回家。

2、招財小物

攜帶一些開運小物，如貔貅、金蟾蜍、金雞等，有助於提升個人的氣場。

貔貅可引來財富聚集，入財不出，對於提升偏財運有顯著效果。

金蟾蜍有助於招來大筆財富，財源不斷湧入。

金雞生金雞蛋，帶來豐盈的財富，助你輕鬆賺大錢。

3、紅色小褲褲

紅色象徵喜慶，有助於吸引好運，同時也能驅除邪氣、化解煞氣。 這就是為什麼在過年打牌時，大家都喜歡穿戴紅色衣物來參與牌局的原因。

4、坐在喜神位

2024喜慶位：「西南」，建議提前下載指南針應用，以便在到達餐廳時能夠迅速找到吉利的座位，這樣做有助於確保你在尾牙晚會上走運，大獎一定會屬於你。

5、先去廁所沖水

在進行抽獎前，建議先到廁所，這樣可以藉助沖馬桶的動作將身上的穢氣沖走，同時踏上黃金，為接下來的好運做好準備。

6、168一路發

建議在皮夾中準備一個紅包袋，內裝有88元或168元，寓意「發發」、「一路發」；在紅包外寫上「2024年財運大發」。 在農曆新年後使用，帶著這個紅包，象徵財運連連，錢滾錢，寓意美好。

12星座尾牙關鍵提醒

牡羊【主管加碼】

金牛【年終加薪】

雙子【獎金雙倍】

巨蟹【領導獎勵】

獅子【當場抖內】

處女【抱回大獎】

天秤【頭獎是你】

天蠍【巧遇戀情】

射手【歡樂聚餐】

摩羯【獎勵豐厚】

水瓶【年終加薪】

雙魚【當心雞頭】

錢母發財

2024何以解憂，唯有「發財」，你2024年的發財錢母找到了嗎？編號尾數41的百元鈔，非常適合在2024年當錢母使用，因為在60甲子年中，「甲辰年」是排名第41名，所以印有41尾數的百元大鈔是當年能旺發財運的幸運錢母。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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