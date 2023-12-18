本週五迎冬至！命理師揭「開運6大招」：湯圓吃雙色雙數、記得拜月老

本週五（12/22）即將迎來冬至，是24節氣中最重要的節氣之一，也是習俗上白晝最短黑夜最長的一天，冬至以後，白天逐漸延長、夜晚逐漸縮短，陽氣漸生、陰氣漸減。命理師柯柏成分享6招「冬至開運法」，幫助眾人擺脫壞運氣，新的一年好運旺旺來。

柯柏成在Facebook發文表示，今年冬至在12月22日，並且會在上午11時27分交換節氣，因此建議在下午1點前的午休時間小睡一下，閉目養神也可以，「只要15分鐘就可以保養元氣，讓冬至一陽來復的純陽之氣開運整個冬天」。此外，這天晚上最晚11點就要就寢，最起碼也要強迫自己閉上眼睛躺在床上什麼都不做15分鐘以上。

柯柏成說明，過去中國南方冬至流行吃湯圓，這項民俗的由來眾說紛紜，最通俗的原因是「取圓以達陽氣」，以象徵「團圓、圓滿」的湯圓迎接冬至，祈求凡事圓滿、闔家團圓。

而台灣冬至民俗花樣更多，湯圓一定要吃雙色、雙數。傳統沒包餡的紅、白兩色湯圓象徵「陰陽交接」，兩種湯圓都吃也代表「包金包銀」；如果是吃包餡的大湯圓，則必須吃雙數，才不會「落單」。另外，吃豬腳麵線延壽、除晦氣也是台灣民俗在冬至的開運食物，若過去一年不如意，冬至這天來碗豬腳麵線，象徵壞運過盡、好運來。

柯柏成也提醒，由於冬至有過年之意，如果想祈求姻緣桃花，卻錯過在中秋時拜月老，冬至這天一定要記得去月老廟拜拜。供品用湯圓的話，要記得煮雙數的紅白兩色湯圓，或者買麻糬也是最佳供品選擇，口味顏色不拘但要雙數，象徵雙雙對對。除了月老以外，城隍夫人也是祈求姻緣的對象，到城隍廟也是個很好的選擇。

柯柏成補充，今年冬至和過去不同，因為2024甲辰年會由北極玄天上帝開始掌天盤，所以過去事業不順、年底面臨裁員減薪，或從事業務的朋友要衝業績，冬至這天一定要到玄天上帝廟上香祈福。

冬至開運總整理： 1. 冬至當天13點前午休15分鐘以上 2. 冬至當晚最晚23點就寢 3. 湯圓要吃雙色、雙數 4. 吃豬腳麵線延壽、除晦氣、招好運 5. 拜月老或城隍夫人求姻緣 6. 到玄天上帝廟上香祈福轉運

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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