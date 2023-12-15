下周財神到！4星座財運從冬至旺到年尾 這星座要控制物慾
下周五(12/22)就是冬至啦！國際塔羅小孟老師點名4星座，財運會從冬至旺到年尾，只要你把握投資時機、或改變理財方式，就可能會有意想不到的收穫喔。
處女座:
冬至處女座的正財運越來越好，且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事，倘若你想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些新興市場基金或科技類股，來讓自己的金錢資源加分，而你只要每個月固定投入部份資金即可，不用給自己太大的壓力要去追這個市場的報酬。
天秤座:
對天秤座的朋友們來說，冬至是正財大旺的一周，你可以開始把一些多餘的資金轉來投資，若是你已有很熟悉的投資模式，且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。
雙子座:
冬至對雙子座來說是改變理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到自己適合的投資理財方式。
天蠍座:
冬至對天蠍座來說有助於投資理財相關，若是你可以聽一些專業的理財專家，聽聽他們的理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去投資，另外你們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資外，也適合學習投資理財，讓你的荷包更加分。
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