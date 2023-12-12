雙子一飛衝天、牡羊劇烈動盪！十二星座「2024運勢、幸運月、招運行動」全面解析

2023即將步入尾聲，迎接2024年的到來。在這新的一年，每個人又將會有不同的運勢走向。日本網站「saita」近來分析12星座，解說每個星座的運勢、需要注意的月份和招運行動等等。

牡羊座

2024將是上下劇烈動盪的一年，重點在於必須慎重評估，什麼事情對自己才是真正重要的。若是能趁著勢頭勇往直前，就能拋開誘惑和不滿，並在後半年過得有餘裕。

幸運月：2月 需要注意的月份：4月 需要注意的事情：和同事與私事間的事情可能會不合，需要耐心等待 招運行動：與重要的人相處、重量訓練、森林浴

金牛座

對於金錢的價值觀可能會產生劇烈變化，並因此誕生出新的美感。接續2023年的運勢，還有繼續發展的可能。如果想得到什麼，就靠努力和充實金錢的相關知識，一步一腳印去實現。

幸運月：1月 需要注意的月份：9月 需要注意的事情：時常反省「眼下的行動是為了什麼呢？」「有走在正確的道路上嗎？」 招運行動：散步、健走、冥想

雙子座

2024可說是一飛衝天的一年，開頭前幾個月先做好準備，到了5月機會就將出現，屆時不要猶豫立刻把握。平時可磨練自己的口才，在和人接觸的場合多多表達，並趁機獲得新的情報。因為繁忙，有時也需要好好休息。

幸運月：5月 需要注意的月份：10月 需要注意的事情：雖然是拓展人脈的機會，但建議在10月做好回顧反省。 招運行動：參加派對、交流會、研討會

巨蟹座

2024年的主題是「控制自己的脾氣」，好好捫心自問，現在的自己是高興、憤怒還是開心呢？試著調節自己，不需要特別犧牲去迎合他人，而是以收放自如的方式去面對，抱持著笑容來迎接全新的一天。

幸運月：7月 需要注意的月份：3月 需要注意的事情：會碰到需要教導他人的時候。多溝通確認彼此的理解是否有傳達到，雖然辛苦但是非常重要。 招運行動：取得證照、投資規劃、學習古典

獅子座

迎來挑戰的一年。至今為止累積的東西，正是準備發揚光大的時候。有時也需要借助他人力量來達成目的，儘管可能會造成壓力，但也是培養待人處事的好機會。由於花費較高，因此買東西時建議要考慮輕重緩急。

幸運月：4月 需要注意的月份：12月 需要注意的事情：碰到注意力散漫的時候，需要拜託他人協助，或者適當休息。 招運行動：跳舞、按摩、理髮

處女座

儘管做事細心，但要小心事情做到一半，就沒了興致半途而廢，為此可以鎖定好目標行事。在獲取情報時需要多加留意，雖然像是網路、媒體等等非常方便，內容也非常多，但中間有不少情報有問題，需要自己思索釐清。

幸運月：10月 需要注意的月份：8月 需要注意的事情：別說會傷害別人感情的話，工作盡量避免一人獨行 招運行動：網路講座、溫泉、學習歷史

天秤座

2024年或許會過得心浮氣躁。此時反而要冷靜下來，細心而腳踏實地往前邁進。給自己充裕的時間和心情沉澱，飲食方面也要注意，避免過勞及熬夜，並保持圓滑的人際關係。

幸運月：11月 需要注意的月份：4月 需要注意的事情：事情越早辦完越好。重要的文件最好多仔細檢查 招運行動：種花、下廚、招待親密的人到家裡

透過星座解析，瞭解2024年運勢。圖片來源／ingimage

天蠍座

和家人或親人關係變得更緊密的一年。自己應該想想誰是重要的人，並且靠著自己的力量，和對方締結關係。如果發現真的不合，主動選擇離開也是個辦法，有可能會迎來其他的緣分。

幸運月：5月 需要注意的月份：11月 需要注意的事情：容易因為公私不分引起爭議。記住「報告、聯絡、討論」的原則。 招運行動：參拜神社、掃墓、芳香療法

射手座

儘管沒費什麼力，事情卻能順利進展。因此可以多多嘗試想做的事情，讓這一年變得更加充實，但要想辦法銘記在心，避免隨著時間忘掉。睡前多想想快樂的回憶，並且感恩當下，運勢會更持久。

幸運月：10月 需要注意的月份：12月 需要注意的事情：可能會遭遇一些意外狀況。年末日程記得別逼得太緊。 招運行動：寫日記、整理相片、參拜神社

魔羯座

前半年適合好好放鬆，確保屬於自己的時間，並花在快樂的事情上。如此一來，後半年就能盡情發揮，好好辦完眼下的事情。人際關係雖然還好，但可能會錯過某些人。不過因為價值觀的不同，也沒有極力挽留的必要。

幸運月：12月 需要注意的月份：9月 需要注意的事情：社會和金融結構將產生變化的時候，做好對策，以萬全的方式應對吧。 招運行動：茶會、參觀美術館、參加祭典

水瓶座

對於已經回不來的東西，就不應該繼續眷戀，而是好好地告別。碰到喜歡的人，就坦率地表達出來。或者嘗試可以在相處時加點變化，效果也會不錯。有什麼靈感就趕快記下，可以隨時準備好紀錄的工具。

幸運月：12月 需要注意的月份：1月 需要注意的事情：做好訣別、重新出發、永不回頭的強大意志。 招運行動：旅行、學習新技術、唱卡啦OK

雙魚座

將在未來掌握到什麼的時候。重點在不要焦慮，不要急著想看到成果，只要持續努力鍛鍊自我，就會來到新的境界。儘管有些負擔，但當最終達成的時候，高興之餘也會產生自信。

幸運月：10月 需要注意的月份：7月 需要注意的事情：掌握世界脈動，審慎評估情報來源，注意假新聞 招運行動：讀書、贈禮、關注國際新聞

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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