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唐綺陽星座運勢週報：水逆來襲！牡羊事業有貴人 雙魚戀情寧缺勿濫

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片 林澔一
星座專家唐綺陽。本報資料照片 林澔一

【唐綺陽星座運勢週報12/11-12/17】

星象影響：水星逆行、水木再度三分相

水星逆行，組織高層及管理階層受到震盪，思考公司架構的穩定性，眾人思索自我所要追求的事物，重新思考對成功的定義。水木再度三分相，星盤0~8度有星者，想得比別人更多更深入，星盤6~7度有星者，有金錢及投資相關的省思。

12星座個別運勢：

金牛：成果不如預期設法化解失望，戀情上避免過度自我

雙子：職場上重視小細節，對另一半展現體貼須拿捏分寸

天秤：自尊心高當心錯過工作機會，喜歡較柔弱的對象

水瓶：事務進度受金錢影響，感情須重視相處時間與品質

處女：重新審視工作是逆轉勝契機，與對象越吵感情越好

天蠍：做事有節奏不喜歡被規定，另一半需要多體貼包容

射手：與職場後輩相處有所感觸，適合與桃花出外踏青

雙魚：面對機會需靜下心來思考，戀情方面寧缺勿濫

牡羊：把握事業上有貴人扶持，撒嬌能增加桃花運

巨蟹：工作遇重大轉折有所躍進，認識相談甚歡的對象

獅子：職場上穩健有效率，但太過忙碌疏於經營感情

魔羯：事務到收尾階段鬆口氣，戀情有機會論及婚嫁

星座運勢 水星逆行 唐綺陽 每週星座運勢

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