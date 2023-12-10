殺破狼週運勢／天蠍金錢運佳「手頭寬裕」射手職場被受矚目

殺破狼2023年12月11日～12月17日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會有一個遠行計畫，到海外觀光遊覽，正在規劃行程中。新月期間，可許下與遠行有關的願望，旅程將順利愉快，心情獲得療癒。

金錢運方面，金星在財務宮位行進，趁著年底的商店出清活動，買到許多物超所值的好東西。但由於金星受到木星影響，有投資習慣的白羊座，標的物指數上揚，可選在適當時機獲利了結，千萬不要貪心，以免錯失良機。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，大大小小的狀況不斷，各種事務進展不順利，工作所需的電子用品故障，進度因此延宕。此時千萬不要簽約，容易誤入陷阱。

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到遠行宮位的新月影響，暗戀的對象暫時出差一陣子，或是自己要遠行一陣子，暫時看不到喜歡的人，會感到有些空虛寂寞。某些白羊座會被發現不可告人的秘密戀情，兩人會承受許多道德譴責。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務清償完畢，無債一身輕。有投資習慣的金牛座可逢低買進一些有潛力的標的，重新佈局。新月期間，可許下金錢、債務、理財……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在感情宮位行進，過度寵溺喜歡的人，發現對方有些恃寵而驕，自己付出的心意被糟蹋。單身的金牛座最近桃花旺盛，有些人會對你表示好感，不過很多都是已經有交往對象的爛桃花。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到財務宮位的太陽影響，有些騙子露出真面目，以一些名目要你投資，或是在財務方面帳目不清，會因為金錢糾紛，必須上法院解決。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，與火星齊聚，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。注意室內外溫差，避免引發心血管方面的問題。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，會被喜歡的對象告白，很快就進入交往狀態，單身的雙子座會突然對某個人產生好感，展開追求對方的行動。新月期間可許下有關感情方面的願望，會獲得新月的能量祝福。

工作運方面，金星在工作宮位行進，會承接光鮮亮麗的案件，不過金星受到木星能量的影響，總覺得表面的美好是虛幻的，真正想成就的事情無法落實，會希望尋求比較有意義的領域發展。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，資金被客戶或是老闆拖欠，還要天天笑臉面對這些人，才能把債務討回來，覺得處境很卑賤。某些雙子座的財務狀況不佳，信用卡債每個月只能還最低的金額，勉強渡日，覺得自己很貧窮。

健康運方面，水星在疾厄宮位逆行，當心著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸系統發炎，一旦生病，要花較長的時間才能痊癒。某些雙子座舊疾復發，感到有些厭世。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會承接新的案件，有許多表現專業能力的機會，但也會更為忙碌。新月期間可許下工作相關的願望，會獲得良好能量的幫助。

感情運方面，水星在感情宮位退行，會與前任情人連絡，或是在某些場合不期而遇，兩人之間的恩怨或誤會可在此時釋懷。某些巨蟹座對舊情人餘情未了，兩人舊情復燃。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到戀愛、子女宮位的金星影響，需避免去介入他人的感情問題，容易公親變事主。某些巨蟹座會因為寵物或餵養浪浪而結交新朋友，但有些飼主或愛心人士有點侵略性，不要隨便交換聯絡方式為佳。

健康運方面，新月發生在健康宮位，與火星齊聚，本週當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，注意血光之災，容易發生意外傷害。留意室內外溫差，容易造成心血管突發性病變。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與喜歡的人關係有突破性的發展，兩人會互訴衷曲，決定交往。單身的獅子座，會突然對某個人產生好感，雙方的互動非常熱絡。

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，本週會將家中不需要的東西斷捨離，以及添購新的傢俱，生活煥然一新。某些獅子座的家人會在經濟面上給予協助，或是請你吃大餐。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，許多事務出錯率高，文件不斷需要來回修正，工作所需的電子用品容易故障，執行任何任務時須謹慎。需要出外務或是出差時，要注意交通安全。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統方面的病變。某些獅子座容易舊疾復發。水星逆行期間，請保養好身體，增強免疫系統，一旦生病，可能要花較長的時間療養才能痊癒。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，家庭的佈置或擺設會有大幅更動，某些處女座會在這段時間遷移到環境較好的區域生活。新月期間，可許下與家庭、家宅相關的願望，可獲得良好的能量庇佑。

感情運方面，水星在戀愛、子女宮位逆行，會與過去喜歡過的人再度重逢，兩人有舊情復燃的可能。某些處女座則是會在一些場合，看到花色或外貌上與自己從前飼養過的寵物很像的毛孩，覺得很投緣，而考慮收養新寵物。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的木星受到金星影響，所有的報告都如期交出，考試成績差強人意，但指導者似乎有意刁難，要你去參與某些計畫或實習，才會給你學分，覺得被壓榨。

交通運方面，金星在交通宮位行進，容易因為交通突發事件，造成通勤遲到。此時會想購買新的交通工具，或是去清理、保養車輛。卻因為他人的過失，剛保養好的車子被刮傷或撞凹，造成的小瑕疵讓你頗為心疼。

天秤座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習、考試宮位，會開始學習一個新的科目或技藝，也可能決定參加徵選或投入某些檢定考試。新月期間，可許下與學習、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，會分期付款購買某個限量款商品，搶到這個東西十分興奮。有投資習慣的天秤座，短線會有利多消息，每天進出買賣市場，賺的錢可積少成多。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與親人溝通不良，發生不愉快的事件，家中陷入低氣壓。某些天秤座生活所需用的電器用品在此時壽終正寢，要換新家電了。

工作運方面，在工作宮位海王星受到在溝通、學習宮位的太陽影響，在職場很容易踩到他人的地雷，引發不愉快的事件。某些天秤座必須為了工作所需，更新自身的技術、專業層面，覺得工作之餘還要補習，十分勞累。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資可望獲得調整，未來的生活會寬裕許多。此時亦可與上司或老闆斡旋加薪、待遇等相關事宜。新月期間，可許下與金錢、正財相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星持續在命宮行進，遇到不愉快的事情時，會獲得朋友的支持，同時也會有許多人對你表示好感。某些天蠍座即便在一些事情上處理的不佳，但還是能獲得他人的體諒。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到命宮的金星影響，對喜歡的人百般容忍與疼愛，卻使得對方的侵略性越來越高，使你想躲開對方一陣子，保有自我的空間喘息一下。

旅遊運方面，水星逆行在旅遊宮位，出門在外，當心遺失貴重物品，也會容易因為交通突發事故，受困在某些區域，動彈不得。駕駛車輛時容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，同時金星在心靈宮位行進，與暗戀的對象會有進一步的接觸，讓你感到心情愉悅。有伴侶的射手座會覺得對方與自己心有靈犀，是理想的靈魂伴侶。新月期間，許下任何願望，都能受到新月的祝福。

工作運方面，木星在工作宮位行進，會接到光鮮亮麗的案子，在職場上受到矚目，然而木星受到金星影響，你其實對工作沒太大的野心，面對這麼好的資源，反而有些困擾，目前忙碌到只想躺平。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位逆行，被公司或是客戶拖欠薪資或報酬，生活費捉襟見肘，常常需要用刷卡來渡過難關。某些射手座則是要當心掉錢包，信用卡資料被盜用，造成嚴重的財損。

健康運方面，新月與火星齊聚命宮，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，或是因為室內外溫差過大，引發心血管方面的病變。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，水星在命宮逆行，與很久不見的老朋友再度重聚，或是在某些場合與過去曾喜歡過的人重逢。某些摩羯座因為社群軟體的連結，知道一些故人的近況，會與對方聯繫，再度熱絡起來。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在命宮逆行，各項事務進行不順，文件不斷需要來回修正。工作上需要使用的電子用具故障，造成你工作的困擾。某些摩羯座則會遇到一些離奇的事件，使你進行的事務必須要重新修正。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到人際關係宮位的金星影響，對某個天菜一見鍾情，然而自己已經有穩定的交往對象。有些摩羯座則是同時被兩個人追求，不過都不是你喜歡的菜。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星受到在精神宮位的太陽影響，旅行時容易因為時差問題，或是認床的習慣，導致睡眠品質不佳。某些摩羯座出遠門時容易迷路，或是因為交通因素而受困於一些區域。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個新團體，或是在職場中有新的同事加入部門。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，可望獲得新月的祝福，與週遭的人相處愉快。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，目前在職場上承接了一個看似光鮮亮麗的案件或任務，受到旁人的羨慕和嫉妒。然而金星受到木星影響，自己也擔負著不能失敗的壓力。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到人際關係宮位的太陽影響，上網購物時當心被騙，買到假貨。管理金錢必須要特別小心，帳目列清楚為佳，否則會面臨各種質疑。

感情運方面，水星在秘密、心靈宮位退行，與過去暗戀過的對象再度重逢，會希望與對方有更多互動的機會，但必須克制心中的情緒，兩人礙於某些現實層面的條件，使得這份情感不被容許說出口。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會開始一個新的工作計畫，或是承接一個較為重要的位置。新月期間，可許下與工作、事業、成就有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，會有許多很久不見的老朋友與你聯絡、見面，與故人再度相見十分愉快。某些雙魚座會有一些事需要聯絡過去的老同學或老師，相戶交流許多資訊情報。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，這段時間會有一個海外旅遊的計畫，有些雙魚座目前已經飛到國外了，但由於金星受到在交通宮位的木星的能量影響，同時水星正在退行階段，當心因為交通因素而受困在某些區域，行程受阻。

感情運方面，土星與海王星齊聚命宮，海王星受到太陽影響，有些過去不想為人所知的秘密被喜歡的人知道，成為雙方之間的疙瘩。不論是新戀情或是已穩定下來的關係，都有一些課題需要跨越。

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