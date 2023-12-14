12月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息

秋天以來，天氣反覆無常，驟然入冬，又短暫回暖，許多人的身體難以適應，各種小病不斷。希望大家都能照顧好自己的身體，在本年最後一個月，以最飽滿的身心狀態給今年收個好尾。新的一個月，都會有哪些變化呢？塔羅又會為你帶來哪些指引呢？就由科技紫微網來為你分析。願大家都能內心富足，珍惜此刻。

【占卜小提示】

1、請先深呼吸3次。

2、心中默念：「我的12月運勢如何？」

3、等待內心平靜後，憑直覺選一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：權杖女皇逆位、星星逆位、月亮

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塔羅指引：「慢慢來比較快」。



容易忙中出錯的一個月。月初性子比較急躁，想要一鼓作氣做完手裡的所有事情。有行動力是好的，但要小心，你可能因馬虎而犯下意外的錯誤，而且月中會有好長一段時間為此感到沮喪和不安。



提醒你，當你的心裡一直在為錯過星星而惋惜的時候，反而看不見頭頂上的月亮了喔。另外也要注意，本月在人際交往中容易被人激出強勢的一面，造成你的言語措辭不當，可能會因此經歷人際關係的大波折。但這也帶來了好事，你會因此願意跨出舒適區，做出嘗試與改變，恭喜你啊！



12月會發生的事：

1、感情易遇危機，另一半有出軌的可能。

2、月初因盲目自信而大意，原本信心滿滿的事翻車了。

3、睡眠品質不好，容易感到疲憊，甚至打瞌睡。

4、需要把某件事情或某段關係結束掉。

5、主意很多，在工作上有許多創新的點子。

牌組2：寶劍皇后逆位、聖杯十逆位、星幣5

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塔羅指引：「設身處地，換位思考」。



抽到這組牌的朋友，本月可能會在人際關係上受挫，對某個人或某段關係感到失望與難過，經歷情感上的寒冬。此事在月初還看不出來，月中以後，問題逐漸浮出水面。想要避免這類事件的發生，就要格外注意近期自己待人處事的態度，穩定好情緒，多點感性與體諒，少點一板一眼的批判。



寶劍皇后手中的利劍，既有可能傷人，也有可能傷己。對於越親密的人，你越容易有要求和期待，不自覺用你的自我去壓制對方。如果對方達不到你的預期，你就可能出現冷淡甚至不近人情的語氣，以此向對方施壓。如果你一直停留在這種舊的習慣或負面想法當中，最後你手中的利劍將會透過他人而刺傷自己。



12月會發生的事：

1、有財務上的困擾。

2、預定的計劃發生延遲或阻礙。

3、感情中有不對等的情況出現。

4、跟父母或家中長輩意見相左。

5、與人合作或合夥經營者，會出現爭執。

牌組3：星幣八逆位、星幣七逆位、皇帝逆位

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塔羅指引：「不卑不亢，目光長遠」。



本月的重點在於調整自己的姿態，勿陷入患得患失的情緒裡。你在工作上的責任心是有目共睹的，專業能力也足夠，但在職場上，並不是只要做好本分工作就行，來自同儕的隱形壓力，來自上司的壓力，付出與回報的不對等……這些情形會讓你有受困的感覺，並動搖你的自我定位。



其實兩張星幣牌的出現，意味著你的努力已經獲得了成就，可以思考一下未來了。先跳出現有環境給你的束縛，跳出思維上的框架，想想自己最應該做什麼？有沒有浪費時間在一些本末倒置的事情上？只有把眼光放長遠來思考，才能結束目前這種有點停滯的狀態。



12月會發生的事：

1、某件事情遇到了瓶頸。

2、學習新的技能或接觸新的工作案件。

3、對現狀感到不滿，想要變動，卻捨不得已經付出的沉沒成本。

4、本該入帳的款項延誤發放，或金額比預期中少。

5、會有職位比你高的人、或年紀較長的人向你施壓。

牌組4：權杖八、星幣皇帝、寶劍侍從

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塔羅指引：「把握時間，進退有度」。



抽到這組牌的朋友，即使到了年底，你的能量還是很足，行動力強，比其他人都積極。這陣子尤其有賺錢運，對商機的嗅覺敏感，只要你能抓住那些靈光一現的主意和市場資訊，就會有不錯的收穫。工作方面也十分順暢，身旁的人事物都能為你所用。



但要注意把握進退的時機，建議月初可以積極行動，月中過後稍微放緩腳步。不管是投資、還是職場，最好以求穩為主，別太冒進。要特別提醒的是，對自身實力的評估要能準確拿捏，如果能力還不夠，或工作效率比預期進度差，必須一直趕進度，那麼你會發現接下來的案子更加棘手。



12月會發生的事：

1、有伴侶者的戀情進展迅速，有談婚論嫁的可能。

2、消息靈敏，有不少賺錢的機遇。

3、可能升遷或調職。

4、收到一個面試通知或考試結果。

5、意外丟掉的機會或財富，能夠失而復得。

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