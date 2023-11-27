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唐綺陽星座運勢週報：牡羊當心三角關係 天秤事業出現高峰
【唐綺陽星座運勢週報11/27-12/3】
星象影響：日火在射手、水星準備停滯、金冥入四分相
日火在射手，眾人關心國際局勢，也在乎國際間的看法，旅遊、運輸業繁忙，要留意交通狀況，避免引發旅遊糾紛。水星準備停滯，將射手及魔羯議題串聯，討論事業、國際版圖及政治相關話題，思考自我與外界周遭的關係，是否符合設定的目標及理念。金冥入四分相，調整自己的腳步，深刻感受到不對勁之處需進行改變。
12星座個別運勢：
牡羊：需耐心去挖掘解決難題，戀愛方面當心三角關係
處女：能量場轉變多注意健康，對另一半需謹言慎行
魔羯：注意工作資源缺乏問題，與對象聚少離多偏冷淡
雙魚：職場需跳脫負面情緒，感情慎防意氣用事變難搞
雙子：事務學會放手避免老派，戀愛當心管太多被嫌棄
巨蟹：職場適合找員工或合夥人，釋放善意讓戀情加分
天蠍：把握靈光一閃的想法，出現曖昧桃花戀愛機會大
射手：工作遇到霸氣長官難招架，感情避免霸道難溝通
金牛：職場與夥伴相處融洽，有機會遇到年輕的桃花
獅子：認真努力獲取長官認同，與另一半多點甜言蜜語
天秤：事業出現高峰獲得掌聲，感情自帶光環受到欣賞
水瓶：工作方面心想事成，保持平常心能使戀情順利
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