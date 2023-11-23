藍白合能轉圜？侯友宜、朱立倫同月同日生 流年都是「正義」 需要優雅轉身

11月中兩黨喊「藍白合」到如今瀕臨破局，台灣選民都經歷了翻天覆地如三溫暖般劇烈起伏的心境變化。國際占星師李靜唯老師表示，侯友宜和朱立倫不但同月同日生，連塔羅密碼的流年牌都一模一樣，不得不讓人驚訝這個巧合彷彿把他們綁在一起，變成休戚與共的命運共同體！

侯友宜今年的流年「正義」已經走到尾聲即將接明年的「吊人」，而朱立倫今年同樣是走「正義」如果「正義」走正位代表是一個同心協力的團隊，而且是一個合法有制約的團隊！但是「正義逆位」則是意味著談判破裂或團隊解散！

通常走「正義」這一年也是在提醒自己要保持大公無私的心態，不要太過於計較個人利益！因為一旦心機算盡就有可能會大意失荊州，甚至失掉整個江山！「正義」牌右手持有一把寶劍象徵著至高無上的權利，通常擁有權力的人必須具備足夠的智慧來判斷是非對錯，並有能力給予最公平公正的判決！左手所持的天秤是一種衡量是非的工具，象徵著公平公正的標準，所以「正義」牌最重要的就是要保持自己內心的平衡與合作團隊之間的平衡！

因為「正義」接下來走「吊人」是一張進退兩難牌，與聖經中耶穌被綁在十字架上的概念雷同！「吊人」意謂著即便他的身體在忍受酷刑的煎熬，但依舊保持內心的平靜！所以如果太過故步自封不願意犧牲退讓，就有可能讓2025的「死神」提早到來！

正位牌的「吊人」已經是身不由己，進退兩難,從現在到未來一年有些困境將會一直重複發生，就像打了死結的繩索怎麼也打不開！如果無法為大局著想事情可能會更糟！如果是「逆位」吊人反而會更好，其實只要懂得換另外一個全新的角度看世界，也就是學習「轉念」，才可能開創出全新的未來！

其實不要看朱立倫外表溫和其實內心相當固執，「人格靈魂愛情」都是土元素，只有「皇后」是風+土元素，不過「皇后」善變的風元素會更讓人捉摸不定！再加上人格牌「世界」對應土星，這個組合通常對自己都有很高的期許及願景，但也容易流於眼高手低！愛情是「隱者」也是土元素，內在「皇后」的心態會造就自己一人之下，萬人之上矜貴的性格，再加上「隱者」特有挑剔批判的特質就會變得很難溝通！此外，財富又是「命運之輪」則會更加堅持己見，難以轉圜！

再看侯友宜的財富是「惡魔」又是一個非常強的土元素，基本上一旦下定決心就會不屈不撓堅持下去，不過侯友宜的人格「星星」愛情「節制」，相對是一個比較好溝通，也願意為大局著想的人！

李靜唯老師表示，所以當「世界皇后」碰到「星星力量」很明顯是誰說了算（當然是黨主席）。不過兩人流年都即將從「正義」接「吊人」，如果太計較個人利益，2025的「死神」就無法大破大立！

再加上朱立倫是2021/9月接任黨主席，如果做滿4年就是2025年，屆時黨主席勢必換人，而侯友宜這個選戰也打得異常辛苦且變數很大，因為朱和侯2025都走「死神」，意謂著如果不重整就很難重生。

因此，如果兩位可以運用智慧優雅的轉身，才有可能帶給台灣不一樣的願景！而柯文哲流年即將走「死神」，其實只要願意重新整合，不管是柯侯、侯柯還是柯郭，都已經是徹底結束之後再重整了，「死神」流年需要借人之力，不太可能只靠一己之力成功，首先得先脫掉好幾層皮之後才能痛定思痛重新出發。

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