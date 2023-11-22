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小雪「6星座」走好運！命理師曝：這時期「合」則必勝

聯合新聞網／ 文／國際天星風水命理專家邱彥龍
圖／canva
圖／canva

今天(11/22)節氣進入小雪，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，22日適逢火星土星刑沖，戰爭問題會持續；另外，天王星逆行影響，萬事多波折，容易招小人是非，大至國家小至個人，這段期間就是要懂得『合』的藝術。意外方面，要特別注意船難、溺斃等意外，多戴佩黃金飾品可補運，有信仰者也可多拜關公或呂洞賓仙祖，幫助自己度過難關。

邱彥龍老師指出，火星暴衝刑沖土星加上天王星持續逆行，事情容易多變波折，凡事不可能一次就順，會在波折過後找到新的機會。戰爭、火災、紛擾之事、意外血光、房地產、礦產、製造業根本問題都還在，但國家元首或各黨派領導人、政府機關、行政機構的掌權者等，也多會陸續有許多的配套與方案出爐，對往後事情發展會帶來緩解。

個人方面，邱彥龍老師建議這段期間盡量遠離水邊，因為星相顯示容易有船難、溺斃、謀殺、屠殺的問題發生，至於健康方面，則要多注意心血管、高血壓、發炎、呼吸系統、婦科、腫瘤、筋骨、腿部、腸胃等問題，另外季節變化帶來眼睛、牙齒、臉部、肺部、胸部等問題也要小心，同時這段期間也要多注意流感、新冠、喉嚨發炎等問題，除了看醫生之外，邱彥龍老師建議可以多配戴黃金飾品逢凶化吉，神祇方面，可多求關聖帝君和呂洞賓仙祖保佑與幫助，無宗教信仰者多讀書，參與提升自我知識的課程與聚會也都會有幫助。

邱彥龍老師進一步提醒，小雪這16天因冥王刑金星的關係，在工作上容易遇到讓人啞口無言的小人，對方沒事找碴會令人心情震盪，尤以男性紛爭特別激烈，隔空交戰有之，凡是越愛面子與固執己見之人，會輸得越慘，切記不去理會是唯一的方法，同時記得保持微笑，因為當你越開心則越容易讓敵人痛苦，保持愉悅心情，就是最大贏家。

另外，邱彥龍老師指出，小雪期間金星與水星最旺，特別適合藝術文化、娛樂、慶典、新聞、進出口貿易、印刷、塑膠等7種產業發展，可以好好把握時機，至於星座方面，天秤、雙子、處女、雙魚、巨蟹、天蠍等6個星座，小雪期間會走好運，只要心情愉悅，容易心想事成。

邱彥龍老師引用《易林·屯之渙》卦：『同枕同袍，中年相知。少賈無失，獨居愁思。』說明小雪期間最重要的功課就是，要眾人學會一個『合』字，這似乎也呼應現在的政治情勢，一切環環相扣，互相扶持才能發揮最大效果，邱彥龍老師提醒，這段期間需要大度的接納，單打獨鬥必有恐憂，『合』則必勝，但如何合、怎麼合、跟誰合考驗智慧，但一旦合得來，事事皆順，只要把合字發揮到最好，必定萬事大吉。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小雪 火星 土星 星座

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節氣小雪是是24節氣中的第20個節氣、在這個時候氣候嚴寒、在一些山區開始逐步降雪，因此被稱為「小雪」。在以前中國大黃河流域一代、這時已經開始降雪、但只是初下雪而已，降雪量不大故稱為「小雪」。命理專家小孟老師也在臉書指出小雪當天有「6大禁忌」需要注意，並且有兩類人要多加注意，另外民俗專家柯柏成也表示可以多吃「黑色食物」開運。

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今天(11/22)進入小雪，天氣忽冷忽熱，要注意邪氣入侵。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，屬雞者未來16天人氣會很旺、屬虎者多往網路發展，可以帶來財運，生肖牛者，這段期間外出運、正財、偏財運三強，屬豬者事業、財運雙旺，生肖猴者這段期間逢凶化吉，但最旺的則非屬兔莫屬。

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