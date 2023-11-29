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圖片心測／流浪漢還是小姑娘？一分鐘測出你2024「幸運關鍵字」

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一分鐘測出你的2024流年代表詞(圖片來源：科技紫微網)
一分鐘測出你的2024流年代表詞(圖片來源：科技紫微網)

眼看2023只剩下最後2個月，不少人已經在為明年做計畫，開啟新一輪的展望。2024年，你能告別不順與煩惱嗎？科技紫微網現在就用一張圖片來告訴你，明年你用來收穫滿分幸運的關鍵字是什麼！

問題：觀察上面這張圖片，你覺得最有可能會在這條路的下一個轉角看到什麼？
A、身無分文的流浪漢
B、空無一人的街道
C、行色匆匆的路人
D、賣鮮花的小姑娘

答案解析：

A、樂觀

2024年你的幸運關鍵字是「樂觀」。樂觀心態能為你吸引到好運氣，當你自身的磁場往這個方向發散時，身邊的人和事也將跟著朝光明正向的方向發展。你目前的選擇有一些悲觀與消極的心態投射在其中，可能目前所處的環境並非你所期望，因此你的內心潛藏著不安和顧慮。新的一年，多多注意調整心態，用新的角度去看待問題、解決問題，如此一來將會有不一樣的際遇發生喔！

B、謹慎

2024年你的幸運關鍵字是「謹慎」。雖然你本身無心，是非卻會來招惹你。在新的一年裡，你的行事還應謹慎為上，凡事多留個心眼，有利於為你結善緣，遠禍端。你的選擇透露出你的心思比較簡單，無欲無求、不與人爭。然而，明年若想少些麻煩，多點幸運，凡事還是要三思而後行，別把周圍的人和事都想得太簡單。處事多些圓融，可避免陷入無謂的紛爭。

C、堅持

2024年你的幸運關鍵字是「堅持」，你在明年若能認準目標，不放棄、不猶豫，守住決心與保持毅力，就能收穫滿滿幸運，離自己的目標更近一步。現下你可能正處在忙碌進取，爭分奪秒的關鍵階段，步履匆匆，無心欣賞沿路風景。心中有目標、有方向自然是好事，與此同時，偶爾放鬆，將自己從忙碌中抽離出來，檢視自己執行的狀況，才會更有動力堅持下去，達成心願。

D、獨立

2024年你的幸運關鍵字是「獨立」，獨立不僅僅是經濟獨立，更需要做到精神獨立。你骨子裡對於美好幸福的事物有天然的嚮往，但想法較為簡單，沒有長遠規劃，雖心有願景，卻易受親友意見左右，受環境桎梏。若能在2024年保持頭腦清醒，獨立自主，遇大事時多些果敢勇氣，拿出魄力獨當一面，此年將會是突破藩籬，心想事成之年，

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