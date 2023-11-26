殺破狼週運勢／射手、金牛當心血光之災 3星座金錢運佳「手頭寬裕」

殺破狼2023年11月27日～12月3日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，手頭比較寬裕，會花許多錢購買平時捨不得買的奢侈品。某些白羊座則是累積了不少資金，會計畫做一些高消費的服務。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，與喜歡的人相處甜蜜，常常捨不得分開，不過金星受到在志業宮位的冥王星影響，常常因為工作，取消重要的約會，對工作感到心煩。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到夥伴宮位的金星影響，同事或上司會把不是你本分應該處理的事務丟給你負責，雖然這些工作處理起來對你而言並不麻煩，但累積太多雜事也會覺得疲累。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，受到火星與土星影響，交通工具故障連連，可能要換車了，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，遠行容易因為突發事件受困在外地，無法回家，這段時間需特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，會承接一個光鮮亮麗的工作，受人矚目。然而金星受到在遠行宮位的冥王星影響，工作內容會需要接觸許多海外人士，或是要使用大量外語，會感到有些緊張。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到財務宮位的太陽、火星影響，需要支付許多預期外賠償性的費用。有投資習慣的金牛座，短線操作不當，所有積蓄賠光，財產瞬間歸零。

健康運方面，水星、太陽、火星齊聚疾厄宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統發炎。血壓較高，請留意心血管方面的疾病。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星相位皆不良，會被信任的朋友或是團體詐騙，甚至因此對簿公堂。某些金牛座莫名其妙被同儕孤立，成為班上的邊緣人。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，冥王星持續在財務宮位行進，會刷卡享受奢侈的消費，享受即時的快樂。但由於冥王星受到金星影響，未來會花一些時間清償負債。有投資習慣的雙子座，操作短線嚐到甜頭，會挹注更多資金在市場，當心反被套牢。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，受到感情宮位的火星影響，與情感對象因為一些事情吵架，嚴重的話甚至因此分手。曖昧中的雙子座，則莫名其妙被喜歡的人封鎖，感覺很受傷。

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。女性則要注意婦科問題。水星進入疾厄宮位，容易著涼感冒，或受到病毒感染，引發呼吸系統發炎。

工作運方面，在志業宮位的土星、海王星受到在夥伴宮位的火星、太陽、水星影響，職場小人多，會有謠言陷你於不義，不得不使出一些摧毀力極大的手段，與對方對立，使得辦公室氣氛緊張。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與木星脫離不良相位的影響，不論遇到任何事都會獲得貴人幫助，化險為夷。某些巨蟹座交際應酬邀約較多，會結識許多達官顯貴，建立重要的人脈。

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，把一些不需要的東西斷捨離，住宅環境清爽舒適。某些巨蟹座生病的親人身體好轉，心中的大石頭也放下了，家庭負擔輕鬆許多。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星合相太陽，受到滿月能量影響，工作過度操勞，幾乎天天都要加班，十分疲累，萌生辭意。某些巨蟹座已經受不了職場惡劣的環境與待遇，而計畫轉換跑道。

感情運方面，水星進入感情宮位，受到遠行宮位的海王星影響，會與情感對象遠距一段時間，只能靠通訊軟體聯繫，格外思念對方。單身的巨蟹座會被外國人搭訕，小心對方是騙子。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，在職場承接重要的職務，工作能力受到肯定，並獲得客戶與重要人士的青睞，成就更上一層樓。然而在工作宮位的冥王星受到金星影響，會覺得其他的人都在偷懶懈怠。

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，會規劃一個短時間的旅行，食宿非常高級，可慵懶地沈浸在當地的美景中。某些獅子座會因為工作所需而出差，差旅待遇極佳，不過要執行的任務相對而言也比較辛苦。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星與太陽受到滿月能量影響，有人對你喜歡的人虎視眈眈，當心被橫刀奪愛。某些獅子座則因為外人的一些流言蜚語，和戀愛對象吵架，甚至因此決議分手。

健康運方面，水星進入健康宮位，當心著涼感冒，或是遭受病毒感染，引發呼吸系統發炎。海王星與土星齊聚疾厄宮位，筋骨、牙齒、皮膚長期需要治療，睡眠狀況也不理想。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，手上有餘裕的資金可以揮霍，花在吃喝玩樂上的錢會特別多。某些處女座則是無意間儲存了許多市面上很缺乏的物資，奇貨可居，覺得自己目前十分富有。

遠行運佳，在遠行宮位的木星和天王星脫離不良相位，會計劃較長時間的海外旅行，深度旅遊好一陣子，或是正在某個國度打工渡假，過著愜意的生活，也有些處女座會被派駐在異國工作。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會結束一個職務或案件，許多事情塵埃落定。某些處女座則會在此時辭掉工作、或是暫時留職停薪，專心照顧家庭，或是回鄉休息一陣子。

感情運方面，水星進入戀愛宮位，受到海王星影響，本週與喜歡的人溝通不良，對方遲遲不把兩人的關係說明白，使你對他感到失望，喜歡對方的的心情也起伏不定。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，桃花旺盛，許多人會對你表達好感，同時收到許多餽贈。然而金星與冥王星相位不良，當心遇到恐怖情人，陷入愛戀前要多觀察。

金錢運佳，木星與天王星脫離不良相位影響，會收到電子發票中獎通知，感覺喜出望外。有投資習慣的天秤座，目前投資標的回穩，有不錯的漲勢，可在適當時期出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，並受到學習宮位的太陽與火星影響，雖然報告、作業或是論文已經完成，但依然要應付各類考試才能確認成績，對於是否能順利獲得學分感到沒信心。

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星相位不良，會需要使用大量的外語，與客戶溝通，但語言能力尚待加強，容易被挑剔。某些天秤座則是常常需要到偏遠地區出差，跑外務，生活機能不便，覺得很蠻悶。

天蠍座：

整體運勢

水星進入旅遊宮位，與冥王星齊聚，會臨時決定一個旅程，參加某種挑戰極限的活動，並可獲得你想要的認證與獎品。某些天蠍座因為工作需要出差，順利達成艱鉅的任務，但沒什麼時間玩樂。

學習運方面，水星進入學習、考試宮位，臨時抱抱佛腳，分數可勉強及格，千萬不要放棄。某些天蠍座學習跨領域的知識，一直覺得隔行如隔山，不過最近有些開竅了，覺得很有成就感。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星與土星相位不良，與喜歡的人會因為價值觀的落差，感到自卑。雙方也因此常常吵架。某些天蠍座奉子成婚，但日後的經濟負擔會加重許多。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到太陽、火星的影響，一時腦衝，分期付款購買了某種昂貴的物品，經濟負擔加重。有投資習慣的天蠍座，標的物不段下跌，在此時忍痛停損出脫，損失不少資金。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星與木星脫離不良相位的影響，在職場承接的資源或是案件都十分得心應手，受上司與客戶肯定。正在轉職或找工作的射手座，會進入較大的企業，或公務機關工作。

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，會收到許多朋友的禮物。但是金星受到金錢宮位的冥王星影響，此時在人際關係方面的花費也比較多。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象關係緊張，經常吵架，甚至因此分手。某些射手座覺得情感關係是一種負擔，會封鎖掉追求者的聯絡方式，渴望心靈也獲得純粹的自由。

健康運方面，太陽與火星合相在命宮，受到滿月能量影響，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，有心血管疾病的射手座注意血壓的問題。本週也容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，同時滿月發生在工作宮位，目前承接的職務或案件都十分重要，你會表現得盡善盡美，並在本週順利結束目前的工作，受到許多人肯定。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星與天王星相位良好，目前正沈浸在戀愛的美好中，常常與喜歡的人見面。感情穩定的摩羯座懷孕的機率很高，或是會撿到毛小孩，收養寵物。

本週須注意的部分

學業運方面，土星與海王星齊聚學習宮位，對目前學習的科目覺得很茫然，許多障礙難以跨越，會思考轉換科系的可能性。某些年紀稍小的摩羯座，在同儕之間被排擠，甚至受到霸凌，學校生活很不快樂。

健康運方面，水星進入命宮，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎。滿月發生在健康宮位，容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則要注意婦科方面的問題。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，金星持續在遠行宮位行進，遠行在外，食宿都十分高級，可以慵懶地享受旅行。但由於金星受到在精神宮位的冥王星影響，在外地因為時差或是認床，容易睡不好。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與天王星雙雙脫離不良相位的影響，生病的親人身體轉好，心中的大石頭也放了下來。某些水瓶座會搬到環境較佳的區域居住，生活品質獲得改善。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與火星受到土星能量影響，與朋友會因為價值觀的落差和金錢問題發生不愉快。某些水瓶座則是在消費時遇到服務態度很差的人員，花錢受氣。

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，受到火星影響，莫名其妙被喜歡的人封鎖，感覺很受傷。某些水瓶座會因為經常性與戀愛對象吵架，已經受不了，決定分手。

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