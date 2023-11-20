威力彩飆9.5億！專家曝「4星座4生肖」財氣爆棚 好運時段、方位揭曉
威力彩頭獎至今已連續14期摃龜，台灣彩券公司預估，今天晚上(20日)開獎的頭獎累積金額預估上看9.5億元，星座專家小孟老師在臉書指出有「4星座、4生肖」財運超強，若是命中有福報，中獎機率又大增，並且曝光好運時段，分別是上午11時至下午1時、下午1時至下午3時。
Top4：天蠍座
穀神星入天蠍座本命宮，加上海王星入偏財宮，顯示天蠍座在20日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，建議當天穿米色衣服，或下注前吃碗飯再喝杯水，再去下注說不定會中大獎。
Top3：魔羯座
木星與天王星二星齊聚落在魔羯座的偏財宮，顯示摩羯座財寶庫20日能得到照亮，木星代表木頭，天王星代表變動，因此財富能有所變動。小孟老師建議，下注前用溫水洗臉再到樹比較大顆的投注站去下注，就能提升財氣，洗完臉後走到投注站下注前也建議您曬一下陽光，就能產生效果，讓財氣瞬間衝到爆棚。
Top2：處女座
太陽火星進入處女座的九宮遷移宮，遷移代表外地運勢很強，20日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，說不定會有意外之財降臨。
Top1：巨蟹座
太陽火星進入偏財宮，顯示巨蟹座20日偏財元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能籠罩全身。小孟老師建議，下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯溫水代表太陽與火星能亮匯聚，將能增加你中獎機率，讓你發發發。
好運生肖：
小孟老師指出，好運生肖分別為豬、猴、鼠、兔。
好運時段：
下注好運時段為上午11時至下午1時、下午1時至下午3時。
好運方位：
好運方位為正南方，建議尋找住家或辦公室南方的投注站來下注。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言