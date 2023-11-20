唐綺陽星座運勢週報：獅子有機會功成名就 天蠍「靠這點」增加桃花運
【唐綺陽星座運勢週報11/20-11/26】
星象影響：太陽進射手、火星將進射手、日火趨近土星
太陽進射手，注意天氣多變化，人心也會比較浮躁。火星將進射手，火能量從天蠍交棒至射手，社會議題從富豪、理財與生死，轉變到國際化或未來展望，有機會與國外連結，加入不同觀點，視野更加廣闊。日火趨近土星，感受衝動犯錯後所承擔的結果，從這些事件中吸取經驗，能夠帶來正面的影響。
12星座個別運勢：
牡羊：避免操勞導致健康問題，運動有助降低感情的焦慮
金牛：工作事務繁多接踵而至，與另一半需多溝通交流
雙魚：避免陷入悲觀負面情緒，對於愛情桃花心不在焉
雙子：事業上需稍安勿躁，遇到能相互療癒的另一半
巨蟹：工作建立交情降低不安全感，感情露出真性情
處女：當心職場上被情勒，桃花運佳被不少人欣賞
天秤：做事謹慎容易給人冷漠感，戀愛態度也偏冷淡
獅子：事業有機會功成名就，感情能見度高給人好印象
天蠍：工作穩紮穩打避免情緒波動，自信能增加桃花運
射手：適合展開或接受新計畫，戀愛方面可多認識新朋友
水瓶：職場上適合當救火隊，戀情甜蜜與對方互相扶持
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